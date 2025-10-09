Así será el tercer grado a Pedro Sánchez en el Senado: 7 horas de preguntas y un 'pitbull' del PP para acorralarle con la 'caja B'

La hasta ahora comisión Koldo del Senado tiene un nombre oficial muchísimo más largo... producto de que, desde que se abrió hace ahora año y medio, se le han añadido al objeto de investigación cada uno de los nuevos casos de presunta corrupción del PSOE, del Gobierno y en el entorno familiar de Pedro Sánchez. Así que, por fin, a ella irá el presidente.

Tendrá que prepararse bien el líder del PSOE, y "número uno de la trama" según el PP, porque la sesión promete ser maratoniana. Sánchez deberá tener, al menos, una jornada laboral completa disponible para la Cámara Alta, ya que el tercer grado que le espera se puede alargar durante siete horas.

Que serán más, por el receso del almuerzo, advierten fuentes internas de la comisión.

Y es que cada grupo parlamentario tiene 55 minutos para interrogar a Sánchez. Y aunque es muy posible que alguno no agote todo el tiempo, el presidente tiene obligación de comparecer, según la ley.

De modo que, aunque lleve un año y siete meses sin cumplirla, en lo que toca a someterse a las sesiones de control de la Cámara, "al menos una vez al mes", en esta ocasión "sería delito" no ponerse a disposición con todas las consecuencias.

"Tanto como mentir", insisten las fuentes. "Y tenemos un lema, el que miente repite", añade este portavoz con cierta sorna, recordando a Ángel Víctor Torres, Reyes Maroto, Francina Armengol y Óscar Puente.

El 'pitbull' tiene nombre

Enfrente, Sánchez tendrá a siete portavoces y, aunque cuatro de ellos son de sus socios parlamentarios, todos están ya "con la mosca detrás de la oreja", según confiesan fuentes parlamentarias.

Porque el último informe de la UCO sugiere que pudo haber una financiación irregular en el PSOE. Los sobres con el logo del partido y llenos de billetes, para los que nadie aporta justificantes, "así lo indican".

Y ni a ERC, ni a Junts, ni al PNV, ni a Podemos, ni a Sumar... se les puede olvidar que ésa es la "línea roja" que todos pusieron, la de una supuesta caja B. O eso han dicho públicamente hasta ahora.

Por otro lado, el Grupo Socialista deberá aprovechar su turno para lograr titulares beneficiosos para Ferraz. Y en el Mixto están sólo Vox y UPN que, seguro, atornillarán con dureza a Sánchez...

Aunque lo que todo el mundo aguarda, tras los largos meses de espera, es el foco en el rostro de Sánchez cuando pregunte el "pitbull del PP".

Ése será, con toda probabilidad, Alejo Miranda. El portavoz de los populares en la comisión de investigación "se conoce el caso al dedillo", apuntan fuentes de su entorno. Y luego se corrigen: "Bueno... los casos, porque la oleada ya es abrumadora".

Aunque Alberto Núñez Feijóo tiene una teoría: la de que "todos los puntos unidos llevan a un sólo vértice", que es Sánchez.

Las 295 cuentas ocultas

El líder del PP ha dado la orden de "acorralar" al presidente partiendo de las 295 cuentas "nunca incluidas en la contabilidad" con más de 300.000 euros que descubrió el Tribunal de Cuentas, sólo en el ejercicio 2020. Así aparece en la página 283 del Informe de Fiscalización.

Ése fue el año de las mordidas de la trama Koldo con las mascarillas, origen de todos los males acumulados de un Sánchez que, hasta febrero del año pasado, podía encajar cualquier crítica, menos la de corrupto.

Y hoy... hoy no hay mañana que no se desayune un sapo (o más) en las portadas o en los juzgados.

Feijóo ha decidido encajar la comparecencia presidencial entre las citaciones de Ábalos y Koldo ante el Supremo, la semana que viene, y el juicio al fiscal general del Estado.

La idea es que esto pueda servir de presión a los antiguos subordinados de Sánchez para que colaboren y alimentar así las preguntas a Sánchez, justo antes de que Álvaro García Ortiz inaugure el 3 de noviembre una ronda de juicios decisiva para el futuro político de la legislatura.

El líder del PP insiste en que Sánchez muestra signos de "desquicie". Según fuentes populares, su reacción en la última sesión de control, entre risotadas y la frase "ánimo, Alberto", delata desconcierto.

Y argumentan que "si Sánchez no llamaba para enchufar a su hermano, él no entra en la Diputación de Badajoz". Lo mismo que si él no tuviese el cargo que tiene, "Begoña Gómez nunca habría sido catedrática".

Sobres y pasaportes

El interrogatorio del PP incidirá en si él también era "parte del entramado de las chistorras", código que usaban los implicados en la trama para referirse a billetes de 500 euros.

El senador del PP tratará de conectar la confesión de Carmen Pano sobre "las bolsas llenas de billetes" que llevó a Ferraz, con los sobres fotografiados que aparecen en el informe de la UCO. Ésos serían el origen y la salida del dinero negro...

...y su depósito, esas 295 cuentas a nombre del partido nunca contabilizadas. Todo ello, junto con la declaración de Ábalos de que ese método de pago "era común a todos los dirigentes del PSOE", que señala a Sánchez.

Los populares recuerdan que Ábalos "no sacó dinero de sus cuentas corrientes durante cinco años" y que hubo, "de nuevo", pagos en sobres a Santos Cerdán años después de que oficialmente el PSOE dejara de utilizar ese método para liquidar "supuestos gastos de representación".

Según el PP, Sánchez tiene dos opciones: negarse a declarar, apareciendo ante España como "encubridor", o decir la verdad "aunque le cueste saber qué es eso".

Otro eje de las preguntas será desvelar el uso de "pasaportes diplomáticos por parte de Koldo García", quien habría viajado a países como Venezuela. El PP sospecha que parte del dinero procedente de esos "acuerdos sobre petróleo" podría haber nutrido una financiación ilegal para el PSOE.