Académicos de la RAE afirman que 'mena' "no es un insulto", pero añadirán en el Diccionario "su posible uso despectivo"

La Real Academia Española añadirá en su próxima edición del Diccionario que el término mena puede emplearse de forma "despectiva", una decisión adoptada a comienzos de 2025 en un pleno de la institución.

La palabra la acaba de poner de actualidad el Congreso de los Diputados con su decisión de censurar su uso en el Diario de Sesiones.

Si uno consulta hoy el Diccionario de la lengua española, en su cuarta acepción se lee: "Acrónimo de menor extranjero no acompañado". El término fue incorporado por la RAE el año pasado, en la actualización de 2024.

El añadido que advertirá sobre su posible uso despectivo aún no figura en la versión digital, ya que su tramitación es un proceso lento. Llega, de hecho, en pleno debate político.

Sumar presentó esta semana una propuesta en el Congreso para evitar el uso del término, y la Mesa de la Cámara, donde la izquierda tiene mayoría, la aprobó.

El texto considera que se trata de "un acrónimo técnico susceptible de estigmatizar al colectivo descrito con este término" y extiende la recomendación a todas las intervenciones parlamentarias, tanto orales como escritas.

"No es un insulto"

Sin embargo, la RAE no considera que sea "un insulto". Cuando se aprobó añadir su uso despectivo, los académicos, según ha podido saber este periódico, coincidieron en que el término no tiene una carga ofensiva en sí mismo.

La decisión se aprobó por asentimiento, es decir, se debatió pero no se votó. "Quedó claro que el término mena en sí no es ningún insulto ni nada ofensivo, sino un tecnicismo jurídico, pero se decidió añadir que a veces se puede usar como despectivo".

Así lo explica a este periódico Paloma Díaz-Mas, escritora y filóloga. Ella misma, que desde 2021 ocupa la silla i de la RAE, participó en el pleno en el que se decidió incorporar ese aviso sobre el uso del término.

Javier Cercas, novelista y también miembro de la RAE, ha confirmado en una breve conversación con este periódico que dicho pleno se celebró tal y como lo cuenta Paloma Díaz-Mas.

Esa reunión coincidió con un debate público sobre el uso del término.

En febrero de 2025, El País publicó un artículo titulado La palabra 'mena', un problema para la RAE, en el que se pedía suprimir la palabra del Diccionario por su supuesta "carga peyorativa y deshumanizante".

"Lo que hay que hacer no es suprimirla, sino usarla bien. Las palabras deben usarse en su sentido recto, y a ser posible no pervertirlas utilizándolas en sentido despectivo", defiende Paloma Díaz-Mas.

A su juicio, suprimir palabras en general por su mal uso supondría "darles el triunfo a quienes las emplean mal".

"Si cada palabra se usa indebidamente como despectivo, entonces no podríamos utilizar la palabra mujer, porque también se ha usado como ofensa (¡mujer tenías que ser!)", pone como ejemplo.

O la palabra judío: "Es una palabra que significa quien profesa la religión judía, pero también se usa para referirse a una persona avariciosa o usurera. Que algunos la utilicen de manera despectiva no implica que los judíos tengan que cambiar su nombre".

Por su parte, Luis María Anson, también consultado por EL ESPAÑOL, considera que mena "no es de uso estigmatizante para nada", sino "de uso habitual".