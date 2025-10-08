El truco de la "página 28": Sánchez niega la corrupción del PSOE con un folio de la UCO y elude el de los pagos en sobre

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, durante la sesión de Control al Gobierno de este miércoles. Europa Press

Durante la sesión de control al Gobierno de este miércoles, Pedro Sánchez sacó pecho de lo enunciado por UCO en la página 28 del informe sobre el patrimonio del exministro José Luis Ábalos.

En la misma se lee que "la suma de las cantidades declaradas como donaciones, junto con los ingresos netos percibidos [por Ábalos] dimanantes de la cuenta vinculada al PSOE, coincide con lo declarado ante la AEAT".

Sin embargo, esta hoja sólo corresponde a las donaciones de Ábalos y de sus sueldos públicos. También de sus gastos y dietas como diputado.

La UCO, más adelante en el informe, analiza los pagos en efectivo del PSOE a Ábalos y Koldo por gastos del partido. Y, concretamente, en la página 118 del mismo, se desglosan todas las evidencias de "pagos recibidos del PSOE sin respaldo documental".

Aún así, en el Congreso, después de que Feijóo haya apuntado a una presunta financiación ilegal del PSOE, Sánchez le ha recomendado leer "la página 28" del citado informe para ver que "sus acusaciones son absolutamente falsas".

Gráfico de la UCO sobre la 'caja B' del PSOE. EL ESPAÑOL

EL ESPAÑOL publicó que la UCO ha detectado un desfase de al menos 13.590 euros entre las cantidades recibidas por Ábalos y Koldo García y lo declarado oficialmente por el PSOE.

El informe señala que en algunos períodos de 2018, 2019 y 2020, el PSOE no declaró ningún gasto del "binomio Ábalos-Koldo", mientras que los mensajes interceptados documentan pagos de varios miles de euros.

La exmujer del asesor de Ábalos mandó a Joseba García, hermano de Koldo, "a por la primera parte de Ferraz que le da Celia".

Esta conversación, de diciembre de 2020, revela pagos del PSOE no declarados que recibió el hermano de Koldo de Celia Rodríguez Alonso, secretaria administrativa adscrita al área de Organización y que era la encargada de entregar los sobres.

El presidente del Gobierno no fue el único que ensalzó la "página 28" del informe de la UCO. También el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, pidió a la portavoz de Vox su lectura.

"Lea la página 28, no es tan larga. Léala y comprenderá que las afirmaciones que usted está haciendo en sede parlamentaria son, simple y llanamente, falsas" dijo Bolaños a Pepa Millán.

Sánchez al Senado

Feijóo anunció a Sánchez este martes que el Partido Popular utilizará su mayoría absoluta en el Senado para citar al presidente ante la comisión de investigación del caso Koldo durante octubre. "Se acabó la huida", advirtió el presidente del PP.

El líder del Ejecutivo se sentará a responder a finales de este mes a los senadores después de dieciocho meses de investigación en la Cámara Alta, distribuidos en 88 comparecencias.

"Usted es el máximo responsable de todo", le acusó Feijóo en la sesión de control, en referencia a su hermano, su esposa, su fiscal, el asesor Koldo García, el exministro y secretario de Organización José Luis Ábalos, su sucesor encarcelado Santos Cerdán... "y usted está tan pringado como ellos".

La reacción de Sánchez sorprendió por su brevedad e ironía. Con una sonrisa, se limitó a responder: "Ánimo, Alberto".