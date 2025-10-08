Los 'ministros candidatos' explotan sin disimulo el Consejo de Ministros para hacer campaña en sus comunidades

Los ministros Óscar López, Mónica García, Pilar Alegría y Diana Morant, este martes en la sala de prensa de Moncloa. Europa Press

Se ha establecido como usual en la nueva normalidad de este Gobierno que haya ministros que a la vez son candidatos en diferentes comunidades autónomas y que utilicen sus comparecencias públicas e institucionales para hacer campaña abiertamente en sus respectivos territorios.

Este martes dieron un paso más y lo hicieron sin disimulo y sin discreción alguna desde la solemne mesa de ruedas de prensa de la Moncloa, tras el Consejo de Ministros.

Óscar López, Mónica García y Diana Morant se las apañaron para hacer oposición a los correspondientes gobiernos autonómicos del PP donde ellos serán candidatos: Madrid y Comunidad Valenciana.

Llegaron a intervenir incluso cuando no les correspondía o no tenían que dar cuenta de ninguna de sus iniciativas aprobadas.

Por un día, la Moncloa se convirtió en la sede de la oposición de gobiernos autonómicos, sin disimulo.

Ya era habitual que alguno lo hiciera, por ejemplo, la propia Morant o muchas semanas la portavoz Pilar Alegría, que aspira a presidir el Gobierno de Aragón.

Este martes, Mónica García presentó datos sobre el aborto por comunidades y dedicó numerosas frases a Isabel Díaz Ayuso reprochándole que obstaculice la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sobre todo, en la sanidad pública.

En un momento dado, López apostilló: "Lo hace con la ley del aborto, pero también con la de vivienda y la de memoria democrática".

Tampoco tuvo disimulo la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, candidata socialista en la Comunidad Valenciana en las próximas autonómicas.

Empezó por presentar un decreto para poner condiciones a las universidades privadas y ahí ya incluyó varias referencias críticas a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Para terminar habló de subvenciones aprobadas a academias, algo de lo que no se suele informar en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

Sin embargo, Morant lo incluyó en su intervención para aprovechar y reivindicar el uso del valenciano, a propósito de una subvención de 198.000 euros a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), para "modernizar herramientas tecnológicas de gran alcance y reforzar la investigación lingüística en lengua valenciana".

Hay otras academias de diferentes comunidades que reciben en virtud de ese acuerdo subvenciones sensiblemente mayores, pero Morant sólo informó expresamente de la destinada a la Comunidad Valenciana.

En concreto, el Institut d'Estudis Catalans recibe 333.170 euros, la Real Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzaindia) (333.000 euros); la Sociedad de Estudios Vascos - Eusko Ikaskuntza (235.400 euros) y la Real Academia Galega (333.170 euros).

Todo parte de la situación insólita en Democracia de que haya seis ministros, cinco de ellos socialistas —María Jesús Montero, Óscar López, Diana Morant, Pilar Alegría y Ángel Víctor Torres— más Mónica García de Más Madrid, que, al tiempo, son líderes autonómicos y deben ejercer de jefes de la oposición en sus respectivas comunidades.

De ahí que todos traten de aprovechar el escaparate de Moncloa, del Parlamento y sus propias agendas ministeriales.

Es frecuente ya en las sesiones de control al Gobierno en el Congreso y el Senado la confusión entre el papel de ministros que deben responder a la oposición y el de líderes de la oposición en esas comunidades.

Múltiples ejemplos

Por ejemplo, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, además de programarse habitualmente actos públicos como miembro del Gobierno en Andalucía, suele mencionar a Juan Manuel Moreno en sus intervenciones en el Congreso, cuando es preguntada por lo que sea por la oposición.

Un día, se lanzó a reclamar al presidente de la Junta de Andalucía que dé explicaciones sobre el caso de los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que investiga la Justicia.

Montero desarrolló el asunto, refiriéndose a un escrito de la Junta de Andalucía personándose en el caso y, según dijo, admitiendo "un posible menoscabo de fondos públicos".

Y en esa labor de líder de la oposición del presidente andaluz, interpeló directamente al diputado del PP que le preguntaba, Elías Bendodo, que fue consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía.

Dos días antes, Montero participó en Sevilla en un acto con pocos precedentes en el que ella y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entregaban llaves de pisos de protección oficial a familias andaluzas.

Estaba presente también Juanma Moreno y, por eso, estaba también la vicepresidenta y líder de la oposición en Andalucía. Y así se ha repetido desde que es candidata del PSOE a la Junta de Andalucía.

Hoy, con toda seguridad, sacará a relucir en el Congreso la situación de muchas mujeres andaluzas que no recibieron la comunicación de su diagnóstico precoz de cáncer de mama.

Otro día, Morant fue preguntada por el PP en el Senado por las responsabilidades por la crisis del CNIO (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas) y su respuesta fue reprochar al partido de la oposición que pida responsabilidades políticas "al día siguiente" de que la jueza que investiga lo ocurrido durante la dana haya emitido un auto en el que, entre otras cosas, "invita" al presidente Carlos Mazón a declarar por voluntad propia.

La ministra ejerció también de líder de la oposición en su tierra y, pese a actuar como ministra sometida a control parlamentario, cuestionó al PP sobre "qué responsabilidad va a asumir el Partido Popular en esta crisis que hay en la Comunidad Valenciana".

Alegría ha incluido a veces algunas frases de manera forzada en sus intervenciones en el Parlamento.

"No me pregunte a mí quién va a votar a la señora Pilar Alegría, pregúntele al presidente de Aragón, que nos presentamos los dos conjuntamente a unas elecciones municipales en el 2019 y le gané. Pregúnteselo al señor Azcón", le dijo en el Senado al parlamentario del PP que le interpelaba.

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, centra sus declaraciones públicas en la crítica a la presidenta madrileña y en el Senado habló de cómo "el novio de la señora Ayuso supuestamente ha defraudado 350.000 euros a Hacienda".