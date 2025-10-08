"Usted está tan pringado como ellos": Feijóo cita a Sánchez ante la 'comisión Ábalos' del Senado y él se lo toma a broma

Por fin. Un año largo después de que el Partido Popular incluyera a Pedro Sánchez en la lista de comparecientes en la comisión Koldo... o comisión Ábalos... o comisión Cerdán... del Senado, los populares se deciden a convocarlo.

"Usted está tan pringado como ellos", espetó Alberto Núñez Feijóo en la sesión de control, en referencia a su hermano, su esposa, su fiscal, el asesor Koldo García, el exministro y secretario de Oranización José Luis Ábalos, su sucesor encarcelado Santos Cerdán... "y usted está tan pringado como ellos".

Anunciaba el PP en la noche del martes que esta sesión de control iba a ser "monográfica" sobre la corrupción del PSOE de Sánchez. Una mañana "indigesta como la chistorra" para un presidente sin el cual "no habría posido posible delinquir" en los términos en los que investigan el Supremo, al Audiencia Nacional, y los juzgados de Madrid, Badajoz...

El anticipo, en realidad, no aportaba mucha novedad. Es costumbre que Feijóo y los suyos se centren en lo único que copa las portadas de la prensa, los informes de la UCO" y las "citaciones judiciales" al entorno de Sánchez. Y es ya norma que el presidente y su banco azul se limiten a esquivar las balas... o a rebotarlas.

Esta vez, entre risas nerviosas, a Sánchez sólo se le ocurrió contestar: "Ánimo, Alberto", en tono de burla.

El PP había incluido al presidente en la lista de comparecientes de la comisión de investigación hace más de un año. Entonces,en ella se investigaban las presuntas mordidas e irregularidades en los contratos de las mascarillas. Desde entonces, se ha modificado varias veces el objeto de la comisión, ampliando su foco.

Pero siempre los populares habían advertido de que "Sánchez irá, seguro". Pero que no lo citaría "hasta que se acumule toda la información" y el presidente no fuera a poder "huir sin contestar". Ahora, Feijóo debe de tener claro que ya sólo falta unir los puntos... y que todos convergen en "el número uno".

Porque no es sólo lo ético, lo de "haber vivido de la prostitución" cuando el PSOE prometía abolirla. Sino que "sus minisros pagaban esos servicios con dinero público".

Y que, hablando de dinero, si los sobres con billetes circulaban por Ferraz y el PSOE "no puede justificarlos", Sánchez es el máximo responsable. Más aún cuando Ábalos reveló que lo del efectivo era un método "para todos los dirigentes" del partido. Porque Sánchez lleva una década larga como secretario general.

