El PSOE acepta que Sánchez vaya a la comisión de la dana en el Congreso pero sólo para hablar de la reconstrucción

Pedro Sánchez y Carlos Mazón el pasado 6 de junio durante la Conferencia de Presidentes. Europa Press

PSOE y Sumar han pactado un plan de trabajo para desbloquear la comisión de investigación de la dana en el Congreso, que incluye la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hablar únicamente de la reconstrucción.

Comparecerá también el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, aunque él lo hará en la primera de las dos fases de esta comisión, centrada en la investigación de la dana en la que murieron 229 personas hace ya casi un año.

Los socialistas han acordado un plan de trabajo con Sumar, que ahora tendrán que consensuar con Podemos y Compromís, partidos que exigieron desde el primer momento la presencia de Sánchez en la comisión, además de con el resto de fuerzas que dan apoyo al Gobierno.

El PSOE ha accedido finalmente a incluir el nombre del presidente del Gobierno cerrando el listado de comparecientes.

Hay que recordar que la negativa de Sumar a incluir a Sánchez como compareciente en la propuesta que registraron la pasada primavera, propició la salida del grupo parlamentario de la diputada de Compromís, Águeda Micó, que se pasó al Mixto.

También Carlos Mazón

El plan de trabajo acordado por el PSOE y Sumar plantea dos fases, una primera centrada en la investigación, en la que comparecerían las víctimas y responsables de la Generalitat Valenciana, empezando por su presidente, Carlos Mazón; y una segunda fase, relativa a la reconstrucción, que cerraría Sánchez, según informa Europa Press.

El lista completo de comparecientes se negociará en los próximos días y se dará a conocer antes de que dé comienzo la comisión, que se prevé sea después del primer aniversario de la dana, el 29 de octubre.

En dicho listado podría estar la periodista Maribel Vilaplana, la mujer con la que estaba comiendo Mazón el día de la catástrofe.

Meses de bloqueo

De esta forma, se desbloquea la comisión de investigación de la dana en el Congreso, que fue constituida el pasado 21 de mayo y que preside la socialista Carmen Martínez.

Desde esa fecha, esta comisión ha estado paralizada. Compromís -coalición que gobernó en la Comunitat Valenciana junto al PSOE durante 8 años- mantenía una alianza con Sumar en el Congreso de los Diputados hasta junio.

Ese mes la diputada Àgueda Micó -que pertenece a Més, partido mayoritario de Compromís- abandonó el grupo parlamentario Sumar y se pasó al Mixto. El motivo era que quería que el plan de trabajo de esta comisión incluyera a Sánchez, pero ni PSOE ni Sumar lo aceptaban.

Este mes de septiembre, la líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, echó más leña al fuego al acusar a Compromís del bloqueo por supeditar la comisión a la comparecencia de Sánchez.

Micó salió a defender que ese bloqueo lo estaban provocando los socialistas por impedir, precisamente, que acudiera el presidente del Gobierno. Así propuso al PSOE buscar otras fórmulas para el desbloqueo incluyendo a Mazón en un bloque de la comisión dedicado a las responsabilidades políticas y a Sánchez en uno sobre las labores de reconstrucción.

Y así será, ya que ambos serán llamados con dos propósitos diferentes y en fechas separadas. Lo que se desconoce es si los grupos parlamentarios tendrán la opción de preguntarle a cada uno por lo que considere.