Indisciplina en las aulas: la OCDE vincula los problemas en los colegios españoles con la "diversidad" de sus alumnos

La diversidad es un fenómeno que está transformando la convivencia escolar y sitúa a España como uno de los países con mayores problemas de disciplina de la Unión Europea.

Así lo sostiene la nueva edición del informe TALIS 2024, una encuesta internacional sobre enseñanza y aprendizaje promovida por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

El estudio refleja que los docentes españoles dedican más tiempo a mantener el orden en clase que sus colegas de otros países.

Mientras ellos necesitan un 18% del horario lectivo en Secundaria y un 20% en Primaria para poder dar la clase con normalidad, la media en la OCDE y la Unión Europea está en el 15%. Por delante de España en esta problemática sólo figuran Chile, Portugal, Finlandia, Bélgica y Austria.

Los propios docentes atribuyen esos problemas de disciplina en las aulas al perfil cada vez más "diverso" del alumnado.

"En aulas cada vez más diversas, gestionar el comportamiento es una tarea compleja que requiere tanto habilidades técnicas como socioemocionales", señala el estudio.

La diversidad cultural, lingüística y académica en las aulas españolas ha aumentado significativamente en la última década, situando al país por encima de la media de la OCDE en presencia de alumnado de distintos orígenes.

Desde el Ministerio que dirige Pilar Alegría, el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha reconocido que "la diversidad" presenta retos que "tenemos que saber afrontar y resolver".

"La diversidad enriquece y necesita afrontarse decididamente, por eso tenemos un plan de inclusión educativa y de atención a la diversidad", ha destacado.

A las preguntas de los periodistas sobre por qué en España a los docentes les cuesta más adecuarse a la diversidad educativa, cuando hay países con mayor porcentaje de alumnos extranjeros, Educación asegura que en nuestro país es un fenómeno "más reciente" que en otros países de la OCDE donde llevan más tiempo "asimilándolo y aceptándolo".

Dentro de España, las comunidades autónomas presentan variaciones moderadas. En Secundaria, los porcentajes más altos se observan en Canarias (20%) y Comunidad Valenciana (19%), mientras que Cantabria y Asturias se sitúan en los niveles más bajos (16%-17%).

En Primaria, los valores se incrementan en todas las regiones, destacando Baleares, Comunidad Valenciana y Canarias, con alrededor del 21%, frente a Asturias y Cantabria, que rondan el 18%.

<script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}})}(); </script>

En Secundaria el porcentaje de docentes de España que trabaja en centros donde más de 1 de cada 10 alumnos del centro tiene dificultades para comprender el idioma de instrucción (14 %), no es hablante nativo (26 %) o pertenece a una minoría (15 %) es similar a los parámetros promedios internacionales (OCDE y Unión Europea).

En cambio, los porcentajes españoles son más bajos en el caso del alumnado de necesidades educativas especiales, y el alumnado socialmente desfavorecido y refugiado.

En estos contextos, los docentes deben adaptar su enseñanza, metodologías y evaluación a las necesidades del grupo, lo que supone una mayor carga de planificación y estrés profesional. Algo que les supone, siempre según el informe, un incremento de ansiedad.

Durante un encuentro con periodistas, el responsable de Educación en la OCDE, Andreas Schleicher, ha señalado que los profesores en España no "se sienten preparados" para tratar a este tipo de alumnos con diversidad lingüística, y tampoco a aquellos con necesidades especiales o que necesiten soporte emocional.

<script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}})}(); </script>

"Los profesores españoles son buenos en técnicas educativas básicas, pero si le preguntan por soporte emocional a los estudiantes ya no se sienten tan buenos. Y eso es un problema, porque cada vez hay más alumnos con problemas", ha apuntado.

Formación docente

En cuanto a la formación docente, el TALIS indica que un 38% de los profesores españoles ha recibido preparación específica para enseñar en entornos multiculturales o multilingües, frente al 30 % de la media de la OCDE. Por lo que, como ha señalado el propio ministerio, este hecho no debería derivarles una mayor carga de estrés, puesto que están más preparados que sus colegas europeos.

El estudio destaca que el aumento de la diversidad cultural y lingüística tiene efectos directos sobre la convivencia y la disciplina. En los centros con mayor proporción de alumnado extranjero o con bajo nivel de dominio del idioma, las interrupciones y conflictos en el aula son más frecuentes, y el profesorado dedica más tiempo a mantener el orden.

El estudio subraya que la creciente diversidad cultural en las aulas españolas exige nuevas competencias docentes. Hecho con el que coincide el Gobierno de España.

"La competencia para trabajar en entornos multiculturales se ha convertido en una dimensión clave de la calidad educativa", concluye el TALIS, que sitúa a España en una posición intermedia-alta en autoeficacia docente en contextos inclusivos, aunque advierte de un aumento de la carga emocional y del estrés profesional asociado.