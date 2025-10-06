El PP llevará a la 'comisión Koldo' a los gerentes del PSOE para que "expliquen el origen del dinero en sobres de Ábalos"

El Partido Popular ha decidido "no quedarse quieto" ante la "oleada de escándalos que, día a día, cierran el círculo sobre el PSOE de Pedro Sánchez". Por eso, llamará a la comisión Koldo, en el Senado, a los dos gerentes del PSOE implicados en los pagos en "sobres llenos de billetes" a José Luis Ábalos y a su exasesor, Koldo García.

Así lo anunció Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional, tras la reunión del Comité de Dirección, presidido este lunes por Alberto Núñez Feijóo.

El PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, citará a Mariano Moreno y Ana María Fuentes, junto a las secretarias del área de Organización Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro, "den explicaciones claras sobre el origen y destino del dinero, repartido con lenguaje gangsteril".

Sin citar los antiguos casos de corrupción del PP, Gamarra sí que hizo referencia a la "moción de censura" con la que Sánchez llegó al poder "prometiendo limpiar la vida pública". Y dejó claro que "todos sabemos cómo funciona la ley... y si callas y no explicas un pago en metálico es que no tiene explicación dentro del ámbito de lo legal".

Comparecía Gamarra en el mismo día en el que la esposa de Sánchez anunciaba que volvería a dar plantón al juez Juan Carlos Peinado, que la investiga por cinco delitos. Y en el que el Tribunal Supremo anunciaba una nueva citación como imputados para el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.

Begoña Gómez debía comparecer para ser informada de que su eventual juicio por tráfico de influencias, corrupción en los negocios e intrusismo profesional será ante un tribunal del jurado. Lo mismo que la pieza separada de su caso, la de la malversación.

Y tanto Ábalos como Koldo deberán comparecer los próximos 15 y 16 de octubre después de que el instructor del alto tribunal, Leopoldo Puente, haya dado credibilidad al último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los "ingresos irregulares y opacos" en sobres llenos de dinero.

Según el magistrado, el informe "profundiza" en los indicios de criminalidad contra ambos, imputados por los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación de caudales públicos.

"Comprar el silencio"

En la rueda de prensa, Gamarra insistió mucho en el "silencio" de Sánchez desde el viernes pasado, cuando se conoció el último informe de la UCO. También en el silencio de los socios de Gobierno y los parlamentarios: "¿No tienen nada que decir, se les han borrado las líneas rojas?".

Para el PP, es evidente que el PSOE no puede explicar el origen de esos pagos en metálico "que incumplían la ley antiblanqueo", al ser superiores a 2.500 euros. Y que Yolanda Díaz, líder de Sumar y vicepresidenta segunda, o el resto de aliados del sanchismo se están "convirtiendo en cómplices de estas prácticas corruptas".

Gamarra subrayó que "no se trataba de dinero guardado por casualidad en un cajón", y que los populares exigirán al exgerente Mariano Moreno que dé cuenta de si cuando dejó el cargo y fue nombrado presidente de ENUSA por María Jesús Montero, fue una operación para "comprar su silencio".

Porque, añadió, "seguramente, sabía más del origen de ese dinero que de cualquier cosa que tenga que ver con el uranio enriquecido”.

Además, el PP reclama explicaciones de la actual gerente: "Queremos un relato claro y preciso", señaló. Para el partido, este lunes se ha convertido en un "lunes del sanchismo, un lunes de corrupción", al acumularse "tantas noticias" sobre casos oscuros en el entorno político, gubernamental y familiar de Sánchez.

Tras estas revelaciones, la vicesecretaria popular no tiene dudas de que la colaboración prometida por el PSOE con la Justicia es falsa. "La esposa del presidente no va a ir al juzgado esta tarde… menos mal que Sánchez nos dijo que colaborarían con la Justicia", ironizó. Para el PP, "el retrato del entorno de Pedro Sánchez es el de la corrupción: partido, gobierno y familia".

Conflictos de intereses

Por otro lado, el PP ha anunciado que presentará "un incidente de ejecución de sentencia" ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la inacción de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI).

El tribunal, apuntaron, ya confirmó que la OCI tenía que investigar el "evidente" conflicto de intereses en el rescate a Air Europa, mientras Begoña Gómez cobraba de una de las empresas financiada por el Grupo Globalia. "Pero la OCI no es independiente", advirtió Gamarra.

El Partido Popular exige, después de que la propia OCI "admitiera" el conflicto de intereses, "que cumpla con su obligación legal y continúe la investigación".

Para el PP, Ferraz "se ha convertido en una guarida de delincuentes y Moncloa, en el business center de los Sánchez Gómez, donde nada cercano al actual presidente está libre de sospecha".

Y por eso, la formación conservadora se mantiene firme en desmontar lo que denuncia como "una estructura profunda de corrupción" en el entorno del presidente del Gobierno.