Los móviles de Koldo contienen nuevas conversaciones con el ministro Torres sobre la compra de mascarillas y una refinería

Los móviles de Koldo García Izaguirre contienen nuevas conversaciones con el ministro Ángel Víctor Torres sobre la compra de mascarillas a la empresa de la trama y el proyecto para la instalación de una refinería en Canarias.

Fuentes del caso aseguran a EL ESPAÑOL que estos mensajes están en los dispositivos electrónicos que están siendo analizados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

Estos nuevos mensajes desarollan y complementan de forma comprometedora para el ministro Torres los ya divulgados por Víctor de Aldama y entregados al juez Leopoldo Puente.

Torres entonces era presidente del Gobierno de Canarias y mantenía una estrecha relación de amistad con Koldo García y José Luis Ábalos.

Los diálogos entre Ángel Víctor Torres y Koldo García de interés para la investigación se prolongan desde el 2020 hasta el 2022, un año después de que Ábalos fuera destituido por Pedro Sánchez como ministro de Transportes.

Especialmente destacables son los diálogos entre Torres y la mano derecha de Ábalos para la instalación de una refinería. El entonces presidente de Canarias trató personalmente con Koldo García el proyecto para este negocio petrolero.

Refinería y Venezuela

Según las mismas fuentes del caso conocedoras de estos mensajes, Koldo García ejerció de intermediario para un empresario investigado en la trama de los hidrocarburos.

El negocio consistía en traer petróleo venezolano a España para ser refinado, tras haber hecho escala previa en República Dominicana y haber modificado así el país de origen del crudo.

Este periódico publicó en exclusiva que Koldo García visitó a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, para comunicarle que Víctor de Aldama ya no era el interlocutor del PSOE para los pagos del chavismo a cargos del PSOE a través de PDVSA (Petróleos de Venezuela SA).

La visita tuvo lugar el 7 de noviembre de 2021. La UCO ha hallado mensajes sobre esta cita en la que se habla de entregas de dinero.

En una de las conversaciones se especifica que los pagos se realizaban mediante negocios ligados a la petrolera.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con la defensa de Koldo García, la cual se ha negado a responder las preguntas de este medio porque "se están vulnerando los derechos" de su cliente "al no haber sido devueltos aún los móviles que le fueron requisados durante su detención".

"No podemos comentar ninguna de las noticias que salen publicadas sobre el contenido de los móviles de Koldo, ya que tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo se han negado siempre a entregarle los dispositivos a pesar de que ha pasado más de un año y medio desde que están en poder de la UCO", afirma la letrada Leticia de la Hoz.

"No se está salvaguardando el derecho fundamental de defensa, necesitamos los móviles para que Koldo pueda contradecir, contextualizar y desvirtuar las inferencias e imputaciones contenidas en los informes de la UCO", concluye.

Koldo García también ha solicitado que los móviles le sean devueltos, ya que ha puesto una querella por injurias y calumnias a Claudia Montes, Miss Asturias.

La exmodelo acusó en televisión a Koldo García de haberla acosado "laboral y sexualmente". Además, Miss Asturias aseguró haber sido la destinataria de unos "audios obscenos" del asesor de Ábalos que fueron publicados el pasado mes de julio.

Sin embargo, tal y como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL, el informe pericial de la UCO desmiente a Miss Asturias y confirma que los "audios obscenos" fueron enviados por Koldo García a su exmujer.

Además, esta prueba pericial confirma que no existe ningún audio enviado por la mano derecha de Ábalos a Claudia Montes en los dispositivos electrónicos que han sido analizados por la Guardia Civil.

Torres, la pieza clave

Ángel Víctor Torres fue una pieza clave para que la trama de Víctor de Aldama se enriqueciera con los contratos de las mascarillas.

Fue el propio presidente de Canarias quien negoció con Koldo García tanto la adquisición como el pago a la empresa Soluciones de Gestión.

Estas nuevas conversaciones que están en los móviles del asesor de Ábalos comprometen tanto el futuro político como judicial del ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, según cuentan a este periódico fuentes del caso.

El diario El Mundo ya publicó unos mensajes entre Koldo García y Torres sobre los pagos del Gobierno de Canarias a la empresa vinculada a Aldama.

"Se ha dado orden de pago y el consejero ya está. Hoy dormiré mejor", escribió el ahora ministro a Koldo García el 30 de julio de 2020.

Víctor de Aldama aseguró que por estas gestiones Koldo le solicitó 50.000 euros para Torres, aunque el empresario se negó a realizar el pago del dinero.

Estos mensajes entre Koldo y Torres fueron hallados en el móvil encriptado de Aldama. Antes de ello el ministro había asegurado que no conocía al empresario.

Sin embargo, existen más conversaciones entre Koldo y Torres sobre la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión que están en los dispositivos del asesor de Ábalos y que aún no se han visto reflejados en los informes de la UCO.

La Guardia Civil trabaja en los oficios sobre los contactos de los investigados con Ángel Víctor Torres, la presidenta del Congreso Francina Armengol y Carlos Moreno, jefe de Gabinete de María Jesús Montero.

Los investigadores también entregarán próximamente el informe patrimonial de Santos Cerdán, el cual permanece en la prisión de Soto del Real (Madrid) desde el pasado 30 de junio.

EL ESPAÑOL publicó en exclusiva el pasado 15 de junio que Koldo García guarda conversaciones comprometedoras para Sánchez con Cerdán y el ministro Torres posteriores a su detención el 20 de febrero de 2024.

Este periódico también reveló que el 28 de agosto de 2024, Cerdán negoció con Koldo un pacto de no agresión tras la publicación de la auditoría de Óscar Puente.

El entonces número 3 del PSOE llamó al exasesor de Ábalos desde México a las 22:00 horas para intentar tranquilizarle.

Los contactos entre Cerdán y Koldo García continuaron en días posteriores. EL ESPAÑOL también puede confirmar, por fuentes próximas a ambos interlocutores, que "se tomaron un café" en la segunda semana de septiembre de 2024 en Madrid.

Cerdán ingresó en prisión menos de un año después tras publicar la UCO un informe con las grabaciones del hasta entonces secretario de Organización del PSOE y Koldo García repartiéndose comisiones.

Dichos audios fueron encontrados en un móvil y una grabadora que se hallaron en el domicilio de Koldo García el día de su detención.