El PP emplaza al PSOE a mostrar los justificantes de los pagos a Ábalos y el origen del dinero: "Si no, es que hay caja B"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha emplazado este sábado al PSOE a hacer públicos hoy mismo todos los resguardos de las retiradas de dinero de sus cuentas bancarias y los tickets de gastos que justifican las entregas de sobres con billetes al exministro José Luis Ábalos.

Si Ferraz no muestra estos documentos, ha dicho Tellado en rueda de prensa, quedará acreditado que el PSOE manejaba una "contabilidad b", con dinero procedente de "financiación ilegal".

Porque los miles de euros en metálico que se manejaban en la caja de Ferraz, ha dicho el dirigente del PP, o bien se habían extraído antes de sus cuentas bancarias, o entraban en la sede en bolsas, "como explicó la empresaria Carmen Pano".

Miguel Tellado ha exigido al presidente Pedro Sánchez que aclare si él también recibía sobres con billetes, pues Ábalos aseguró el viernes que otros dirigentes socialistas también cobraban del partido con el mismo mecanismo.

El secretario general del PP ha calificado de "demoledor" el informe de la UCO conocido este viernes, que a su juicio refleja que dirigentes socialistas como Ábalos utilizaban una "jerga" propia de "la mafia siciliana" para hablar del dinero que se repartían.

Se referían a los billetes de 500 euros como "chistorras", mientras que los de 200 eran "soles" y los de 100 euros, "lechugas".

Según el informe de la UCO, ha dicho Tellado, "durante años en la sede nacional PSOE pagaban a Ábalos y su asesor Koldo con sobres de dinero en efectivo, de origen desconocido. Se efectuaban pagos en metálico, de los que no existe constancia en la contabilidad oficial del PSOE".

"Mientras los españoles se enfrentaban a la pandemia, al covid, al confinamiento, los sanitarios trabajaban a brazo partido contra la enfermedad y muchas empresas quebraban", ha afirmado el número 2 del PP, "el entorno de Pedro Sánchez hacía caja y se repartía chistorras".

"Mientras miles de españoles están pluriempleados para llegar a fin de mes, los jóvenes no pueden emanciparse porque la vivienda se ha convertido en un bien de lujo y las familias sufren dificultades", ha añadido, "el entorno de Pedro Sánchez recibía sobres en la sede del PSOE para seguir disfrutando del dinero saqueado a los españoles".

Se trata de la misma sede de Ferraz, ha recordado Tellado, en la que Santos Cerdán (hoy en prisión) recibía a la "cloaquera" Leire Díez para que le informara sobre la marcha de las "campañas de difamación" que impulsaba contra mandos de la Guardia Civil, jueces y fiscales.

Unas campañas que, a su juicio, buscaban desacreditar y entorpecer las investigaciones de la Justicia sobre los casos de corrupción del PSOE.

El secretario general del PP ha descrito que el Gobierno se enfrenta a "una gigantesca montaña de escándalos" de corrupción, por lo que ha decidido "atacar a los pilares de la democracia, con embestidas al Poder Judicial, desprecio a la oposición, ninguneo al legislativo y desprestigio a los medios de comunicación que publican informaciones que le son molestas".

Tras conocer el contenido del informe de la UCO, Miguel Tellado ha emplazado a los socios del "bloque de investidura" a decidir si siguen respaldando al Gobierno, pues cuando Santos Cerdán entró en prisión aseguraron que su "línea roja" sería la posible financiación ilegal del PSOE.

“La huida ha llegado a su fin", ha dicho el dirigente popular, "asistimos a la voladura descontrolada de la era negra de Sánchez en Moncloa”.