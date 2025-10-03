Feijóo acusa a Sánchez de usar la 'tensión social' como 'estrategia deliberada': 'Inventa enemigos y recurre al frentismo'

"En España la tensión social no es una consecuencia colateral, es una estrategia deliberada del Gobierno".

Así lo ha denunciado Alberto Núñez Feijóo en el Foro La Toja 2025 (Galicia) donde advirtió de que, ante la ausencia de "resultados que exhibir", Pedro Sánchez opta por "inventarse enemigos" y "recurrir al frentismo".

"El Gobierno se inventa enemigos, recurre al frentismo y levanta muros porque le resulta más sencillo cavar trincheras que tender puentes", ha asegurado.

Su mensaje no se ha limitado únicamente al PSOE. Feijóo ha querido dejar claro que la "polarización no solo tiene responsables directos, sino también cómplices", en alusión a Vox.

Para el presidente del PP, aquellos actores que, sin haber iniciado el enfrentamiento, se suman a él por "cálculo o interés", alimentan la dinámica de bloques y "añaden más ladrillos al muro".

Ese juego, ha alertado, "no conduce a ningún avance" y, cuando las fuerzas tiran en direcciones opuestas con la misma intensidad, el país "se desgarra".

Por eso, frente a esa estrategia de división, Feijóo ha reivindicado "la sensatez y el sentido común" como auténtica alternativa.

¿Cómo se construye? Apostando por la "reconciliación". "Tirando abajo el muro" que separa "artificialmente a los ciudadanos" y recuperando un espacio de "encuentro y unidad".

Porque, según Feijóo, la verdadera "disyuntiva política no está ya entre izquierda y derecha, sino entre quienes desean perpetuar la fragmentación y quienes creen que España necesita unidad y reparación".

El líder de la oposición ha enmarcado esta reflexión en un momento, ha dicho, de "transición global". El mundo vive un "cambio de época" con "equilibros que se desplazan y centros de poder que se redefinen".

Y en ese contexto, Feijóo ha lamentado que España aparezca "atrapada" en debates "pequeños" e intereses "personales de unas pocas minorías" mientras fuera se piensa en grande.

También ha señalado lo que considera las principales "anomalías" del país.

Entre estas ha citado el intento de que se instale la cultura de la resignación ante lo "inaceptable"; la "invasión" de las instituciones del Estado para defenderse y atacar al contrincante como la Fiscalía, la Abogacía o el Tribunal Constitucional; los errores de gestión que provocan problemas como el gran apagón o el retraso de los trenes y la parálisis presupuestaria.