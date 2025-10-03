Ábalos pagó al menos 95.000€ de origen desconocido a su familia, a sus 'novias' Jésica y Andrea y a su fundación

José Luis Ábalos pagó al menos 95.000 euros de origen desconocido a su exmujer, Carolina Perles, a sus hijos, Tatiana y Carlos, a sus 'novias' Jésica y Andrea y a su fundación Fiadelso para su sede en Perú.

El nuevo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) recoge una tabla en la que especifica quién fue el destinatario o la finalidad de los fondos de Ábalos.

El exministro "no compensó por vía bancaria" estos casi 100.000 euros. Los investigadores no descartan "la existencia de otros muchos pagos sobre los que no se hubiera comunicado por los medios intervenidos".

La UCO concluye que, a pesar de que Ábalos intentó equilibrar los ingresos y gastos bancarios, al incorporar lo expuesto en el informe "se observa un volumen de gastos superior".

Ábalos destinó fondos, de origen desconocido, a su hijo Carlos (18.078€), a su exmujer Carolina Perles (10.635€), a su 'novia' Jésica (6.887€), a su última pareja Andrea (2.953€), a su hija Tatiana (602€), a una mujer llamada Rosa (3.337€), a su fundación Fiadelso (18.706€), a la sede en Perú de dicha entidad (5.808€) y a otros gastos personales (20.799€).

En total, 95.437€ que demostrarían que el exministro y exsecretario de Organización del PSOE disponía de importantes cantidades en efectivo, cuya procedencia sería las mordidas pagadas por empresarios a cambio de contratos públicos.

