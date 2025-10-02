Los Mossos d'Esquadra han realizado cargas policiales durante la protesta que ha concentrado a centenares de personas ante el consulado de Israel en Barcelona después que la Global Sumud Flotilla haya sido interceptada por el país hebreo este miércoles por la noche.

Los manifestantes han cortado la Ronda del Mig ante la presencia de dotaciones de Urbana y Mossos

Las cargas se han producido cuando los manifestantes han intentado avanzar hacia el consulado, custodiado por varias unidades policiales.

Además de la concentración de esta noche, la organización de la Flotilla también ha convocado una manifestación este jueves a las 18 horas en la plaza de la Carbonera de Barcelona para exigir la liberación de sus integrantes y el boicot a Israel.

Ahora mismo protestas en Barcelona frente al consulado de Israel por interceptar a la Flotilla Global Sumud que lleva ayuda humanitaria para Gaza. ¡Qué se multipliquen en todo el mundo!#GlobalSumudFilotilla

pic.twitter.com/L1xihvalvr — عبدالسلام راکٹی (@ImRakiti_) October 2, 2025