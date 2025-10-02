-
Exteriores crea una unidad de seguimiento permanente de la Flotilla a Gaza
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha creado una unidad de seguimiento permanente sobre la situación de la Global Sumud Flotilla, interceptada por la Armada israelí en aguas del Mediterráneo y en la que viajan varios activistas españoles.
La embajada española en Tel Aviv "ha contactado tanto con el Ministerio de Exteriores israelí como con la Delegación de la UE en Tel Aviv para interesarse específicamente por los ciudadanos españoles y garantizar toda la protección diplomática y consular"
Exteriores también ha activado a los consulados en Tel Aviv, Jerusalén y Nicosia.
El ministro, añaden las fuentes, está en contacto con ministros de Exteriores de países con nacionales en la flotilla, especialmente los de Irlanda y Turquía.
Cargas policiales en la protesta ante el consulado de Israel en Barcelona por la Flotilla
Los Mossos d'Esquadra han realizado cargas policiales durante la protesta que ha concentrado a centenares de personas ante el consulado de Israel en Barcelona después que la Global Sumud Flotilla haya sido interceptada por el país hebreo este miércoles por la noche.
Los manifestantes han cortado la Ronda del Mig ante la presencia de dotaciones de Urbana y Mossos
Las cargas se han producido cuando los manifestantes han intentado avanzar hacia el consulado, custodiado por varias unidades policiales.
Además de la concentración de esta noche, la organización de la Flotilla también ha convocado una manifestación este jueves a las 18 horas en la plaza de la Carbonera de Barcelona para exigir la liberación de sus integrantes y el boicot a Israel.
