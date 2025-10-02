El Gobierno convoca a la encargada de negocios de Israel tras la detención de varios españoles en la Flotilla a Gaza

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, este jueves en 'La Hora de La 1' de TVE.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado este jueves que ha convocado de urgencia a la encargada de negocios de Israel en España, Dana Erlich, tras la detención de varios españoles que viajaban en la Flotilla, entre ellos Ada Colau, un diputado de Compromís, dos dirigentes de Podemos y varios activistas.

En la reunión, el Gobierno va a transmitirle su "protesta" por lo ocurrido y pedirle que la integridad física y los derechos de los españoles "retenidos" sean "respetados en todo momento", ya que ejercían su derecho de paso inocente en aguas internacionales. También le exigirá su libertad.

En una entrevista en La Hora de La 1 de TVE, Albares ha revelado que el Gobierno aún no ha podido contactar con ninguno de los españoles interceptados por la Armada de Israel. Tampoco ha podido confirmar cuántos han sido detenidos -se cree que 30- de los 65 que viajaban en los 44 barcos de la Flotilla.

"Son ciudadanos pacíficos y que ejercían un derecho, que es el humanitario, en aguas internacionales. No son ninguna amenaza para nadie. Insisto, estaban en aguas internacionales", ha asegurado.

"No aceptaré ninguna acusación injusta"

Preguntado sobre si Israel podría acusarles de algún delito, el ministro ha advertido al Gobierno de Netanyahu de que "no voy a aceptar ninguna acusación injusta e infundada hacia ellos".

"No tenían ningún ánimo de hostigamiento ni de realizar cualquier tipo de acción ilegal y, por lo tanto, entiendo que no se les debe de acusar absolutamente de nada", ha remarcado.

En este sentido, ha dejado claro que la prioridad "urgente" del Gobierno es que "recuperen la libertad y que regresen a España inmediatamente".

También ha anunciado que el cónsul de España en Tel Aviv, el encargado de Interior de la Embajada y agentes de la Guardia Civil ya se están dirigiendo al puerto donde embarcarán todos los integrantes de la Flotilla que están siendo interceptados.

"Tienen que estar libres y de regreso a España de manera inmediata. Son ciudadanos pacíficos que tenían un fin humanitario", ha advertido, dejando claro que todos ellos tienen la "protección total" diplomática" de España.

Exteriores, además, ha creado una unidad de seguimiento permanente sobre la situación de estas embarcaciones y de sus tripulantes, algunos de ellos ya en tierra israelí y ha activado a los consulados en Tel Aviv, Jerusalén y Nicosia.

Sobre si el Gobierno tomará represalias, ha indicado que está "analizando exactamente qué está ocurriendo, porque todavía los hechos no han terminado, y llegará otro momento en el que una vez que analicemos todo lo que esté ocurriendo pues podamos tomar otro tipo de decisiones".

"En mi trabajo como ministro de Asuntos Exteriores no soy amigo de la inacción, tampoco soy amigo de la precipitación", ha puntualizado.

Colau, dirigentes de Podemos...

Tras conocer que los ocupantes de la Flotilla van a ser trasladados a Israel para ser detenidos y posteriormente expulsados, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha exigido la liberación "inmediata" de todos ellos, "preservar todos sus derechos" y "romper relaciones con el Gobierno criminal de Netanyahu".

También considera necesario "desmontar toda la economía del genocidio", punto, ha dicho en La Cafetera de Radiocable, donde Sumar tiene "discrepancias con el PSOE" porque implicaría "que las empresas españolas dejen de negociar con el régimen criminal de Israel".

Desde Compromís han condenado la "detención arbitraria" de su diputado Juan Bordera, que estaba en uno de los barcos interceptados por Israel.

"Para Compromís esta acción violenta, que ha supuesto la detención arbitraria de los miembros de las tripulaciones, incluyendo al diputado de la coalición Juan Bordera, constituye una flagrante violación del derecho internacional y un ataque a los derechos humanos fundamentales de los miembros de la Flotilla", han trasladado en un comunicado.

Entre los detenidos también hay varios activistas, al menos un periodista y dos dirigentes de Podemos, Lucía Muñoz y Serigne Mbayé y la diputada de la CUP en el Parlament Pilar Castillejo.