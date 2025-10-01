-
Salvador Illa se reúne en audiencia privada con el Papa León XIV en el Vaticano
El papa León XIV ha recibido esta mañana a las 8:30 horas en audiencia en el Vaticano al presidente catalán, Salvador Illa, según han informado fuentes de la Generalitat.
Illa será el primer dirigente político español en ser recibido por León XIV y uno de los primeros de entre los europeos. Tras el encuentro, atenderá a los periodistas.
El president se desplazó ayer martes por la tarde a Roma para hacer una visita institucional de tres días a la ciudad, con una agenda que también incluye reuniones con su alcalde y con el presidente de la región, la asistencia a un concierto organizado por el Festival Castell de Peralada y la inauguración de una exposición sobre el milenio de Montserrat.
Illa, que es católico, ya se reunió en marzo de 2024, entonces como jefe de la oposición en Cataluña, con el papa Francisco.
-
Podemos acusa al Gobierno de "hacer el trabajo sucio a Israel" y le exige proteger a la flotilla a Gaza con el 'Furor'
La eurodiputada y número dos de Podemos, Irene Montero, ha criticado que el Gobierno haya recomendado a la Global Sumud Flotilla que va rumbo a Gaza que no se adentre en la zona de exclusión, y ha asegurado que la "obligación legal" del Ejecutivo es "proteger" esta misión con el buque Furor de la Armada enviado a la zona para apoyar la flotilla, no hacer "el trabajo sucio a Israel".
"El buque que el Gobierno envió para 'ayudar' a la Flotilla ¡les pide abandonar la misión! ¡Es Israel quien viola la legalidad internacional atacándoles!", ha condenado la dirigente de la formación morada en un mensaje en redes.
Montero ha sostenido que "la obligación legal" del Gobierno es "proteger esta misión civil humanitaria", por lo que ha pedido al Ejecutivo de Sánchez que deje de "hacerle el trabajo sucio a los genocidas", en alusión a Israel.
El buque que el Gobierno envió para “ayudar” a la Flotilla ¡les pide abandonar la misión! ¡Es Israel quien viola la legalidad internacional atacándoles!— Irene Montero (@IreneMontero) October 1, 2025
La obligación legal del Gobierno es proteger esta misión civil humanitaria. Dejad de hacerle el trabajo sucio a los genocidas
-
El Gobierno pide a la Flotilla de Gaza no entrar en la zona de exclusión porque el buque de salvamento "no podrá acceder"
El Gobierno de España ha recomendado a los integrantes de la Flotilla que se dirige a Gaza que no entren en la zona de exclusión establecida por el Ejército israelí porque el buque de salvamento marítimo enviado por la Armada no puede acceder a ella, ya que pondría en riesgo a su tripulación y a los integrantes de la propia flotilla.
El buque de salvamento marítimo del Ejército ya se encuentra en un radio operativo para realizar operaciones de rescate si fuesen necesarias.
Y "recomienda encarecidamente" a la flotilla, que en las actuales circunstancias no se adentre en la zona de exclusión porque, han insistido, "hacerlo pondría en riesgo severo su propia seguridad".
El Gobierno considera que la misión de la flotilla es "encomiable y legítima", pero señala que las vidas de sus integrantes "tienen que estar por encima".
-
Ada Colau, desde la Flotilla rumbo a Gaza: "Las próximas horas serán realmente críticas"
La exalcaldesa de Barcelona y activista de la Global Sumud Flotilla, Ada Colau, ha alertado de que "las próximas horas serán realmente críticas" después que la noche de este miércoles la Flotilla--que se halla a unas 135 millas náuticas de Gaza- haya avistado a varios barcos no identificados, los cuales se han aproximado a varias embarcaciones de la misión y se han alejado.
En una entrevista en Catalunya Ràdio, Colau ha atribuido a embarcaciones de Israel el acercamiento y ha explicado que el primer acercamiento se ha producido sobre las 4.00 horas de la mañana cuando varias embarcaciones se han acercado y, una hora más tarde, lo ha hecho un submarino.
"No sabemos si simplemente quieren estresarnos o si quieren esperar a que exista la luz del sol para que sea menos peligroso abordarnos", afirma.
Ha pedido "estar pendientes" durante las próximas horas, las cuales ha tachado de "realmente críticas".
-
El PSOE fuerza hoy una votación en el Senado para que el PP se posicione contra el "genocidio" en Gaza
El PSOE ha registrado una moción en el Senado para que el PP se posicione en contra del "genocidio perpetrado" por el Gobierno de Israel en Gaza y Cisjordania, en la que exige un alto el fuego "incondicional y sostenido" en el territorio y el fin de los "ilegales planes de ocupación y anexión" de Palestina.
En la iniciativa, que se debatirá en la sesión plenaria de este miércoles miércoles y a la que ha tenido acceso Europa Press, los socialistas instan al Ejecutivo de Benjamin Netanyahu, a través del Gobierno de España, al "inmediato restablecimiento" del derecho internacional y humanitario y al fin del "bloqueo" impuesto en Gaza de la ayuda humanitaria.
El PSOE también condena los atentados de Hamás del 7 de septiembre de 2023 y exhorta al grupo terrorista a liberar a los rehenes que todavía permanecen en su poder "de inmediato e incondicionalmente", a la vez que manifiesta su "pleno apoyo" al reconocimiento del Estado de Palestina y a la legitimidad de la Autoridad Nacional Palestina.
-
La ministra de Igualdad comparece en el Senado para hablar de las pulseras antimaltrato
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, comparece este miércoles ante el pleno del Senado a petición del PP para dar cuenta de la gestión de su departamento en la crisis de las pulseras de control de agresores machistas y explicar las consecuencias que ha generado en la protección de las víctimas.
Redondo comparecerá en el Senado después de que la semana pasada el pleno del Congreso de los Diputados aprobara su reprobación e instara al Gobierno a cesarla de su cargo por la "negligente" gestión de la crisis.
El jueves pasado fue el turno de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, que compareció ante la Comisión del Pacto de Estado por Violencia de Género en el Congreso, donde pidió disculpas a todas las mujeres a las que la situación hubiera generado inquietud.
La crisis se desató cuando la Fiscalía General del Estado reconoció en su memoria anual que habían existido "incidencias técnicas" derivadas del cambio de contrato de las pulseras de seguimiento telemático de los maltratadores, pero que ya habían sido solucionadas.
-
La asesora de Begoña Gómez recurre la decisión de Peinado de enviar la presunta malversación a un juicio con jurado
Cristina Álvarez, la asesora de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha recurrido este martes la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abocar el presunto delito de malversación en sus actividades laborales a un juicio con jurado popular, es decir, por ciudadanos y no por un tribunal compuesto por jueces.
Así consta en un escrito, donde la defensa de Álvarez acude directamente a la Audiencia Provincial de Madrid para que revoque esta última decisión de Peinado.
En concreto, sostiene que la resolución de Peinado "desobedece" el criterio ya fijado por la Audiencia Provincial de Madrid, que en un auto de junio "negó, de manera expresa y tajante" que Álvarez "haya podido cometer el delito de malversación que ahora se le atribuye".
El escrito acusa además al auto de "mutilar" y citar de forma "descontextualizada" pasajes de dicha resolución para "disimular su rebeldía", cuando en realidad -tal y como remarca la defensa- la Audiencia sólo consideró indicios de tráfico de influencias.
-
Turull defiende la vigencia del 1-O: "No es volver a hacerlo, se trata de acabarlo de hacer"
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha defendido este martes la vigencia del 1-O y el compromiso del partido para acabar aquello que se decidió y votó en octubre de 2017: "No es volver a hacerlo, se trata de acabarlo de hacer".
Lo ha dicho en el acto de Junts por los 8 años del 1-O, que se ha celebrado en Cornellà del Terri (Girona) y en el que se ha emitido un mensaje grabado del presidente de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Turull defiende la necesidad de "volver a tener la actitud" que se tuvo en el 1-O, defiende que han hecho autocrítica y que se debe seguir haciendo, y reivindica lo que el movimiento independentista fue capaz de hacer en el 1-O.
"Si cerramos los ojos de lo que fuimos capaces de hacer, de lo que fuimos capaces de evadir de este Estado que iba absolutamente a por todas. Si pensamos un poco, y cerramos los ojos y pensamos en esos días, tenemos millones de motivos para volver y para terminarlo", añade.
Política