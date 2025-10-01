La eurodiputada y número dos de Podemos, Irene Montero, ha criticado que el Gobierno haya recomendado a la Global Sumud Flotilla que va rumbo a Gaza que no se adentre en la zona de exclusión, y ha asegurado que la "obligación legal" del Ejecutivo es "proteger" esta misión con el buque Furor de la Armada enviado a la zona para apoyar la flotilla, no hacer "el trabajo sucio a Israel".

"El buque que el Gobierno envió para 'ayudar' a la Flotilla ¡les pide abandonar la misión! ¡Es Israel quien viola la legalidad internacional atacándoles!", ha condenado la dirigente de la formación morada en un mensaje en redes.

Montero ha sostenido que "la obligación legal" del Gobierno es "proteger esta misión civil humanitaria", por lo que ha pedido al Ejecutivo de Sánchez que deje de "hacerle el trabajo sucio a los genocidas", en alusión a Israel.