El Gobierno ya da por hecho que prorrogará el 1 de enero los Presupuestos: dice que negocia con sus socios y ellos lo niegan

"La voluntad sigue siendo presentar estos Presupuestos lo antes posible", aseguró este martes la ministra portavoz tras la reunión del Consejo de Ministros.

Pilar Alegría pretendía reafirmar así el compromiso de Pedro Sánchez de llevar al Congreso el proyecto de cuentas del Estado para 2026.

Pero, en realidad, ese mismo compromiso lo han repetido el Gobierno y el propio presidente en varias ocasiones en ejercicios anteriores y nunca los presentaron, incumpliéndolo reiteradamente.

En realidad, lo de la "voluntad" y lo de "lo antes posible" es irrelevante: según la Constitución, el Gobierno está obligado a presentar los Presupuestos y tiene un plazo establecido que terminó este martes, último día de septiembre.

Ese plazo de tres meses antes de acabar el año responde al tiempo que normalmente se tarda en tramitar y, en su caso, aprobar los Presupuestos en el Congreso para que puedan entrar en vigor el 1 de enero, sin tener que prorrogar los anteriores.

Por el momento, Moncloa no parece tener ninguna prisa en cumplir el trámite de presentar los Presupuestos y ni siquiera explica la razón de esa lentitud.

Esta vez no ha cumplido ni siquiera con el paso previo, la aprobación de la llamada senda de déficit, que debe completarse antes de verano con su aprobación en el Congreso.

Fuentes oficiales explican que se está elaborando esa senda de déficit, pero que no hay previsión de que se apruebe en Consejo de Ministros antes de mediados de octubre, en el mejor de los casos.

Debe pasar también por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están representadas todas las comunidades autónomas, pero aún no está convocado siquiera.

Si no se aprueba en el Congreso, se mantiene la senda de déficit que está prorrogada desde hace años.

Entonces el Gobierno aprobará el proyecto de Presupuestos y lo remitirá al Congreso. Este paso no se producirá antes de entrado el mes de noviembre, según las propias previsiones de la Moncloa.

El primer paso será el debate de totalidad, escollo complicado para el Gobierno. Tanto que la mayoría del Ejecutivo es pesimista por la posición de Junts y la de Podemos.

Si no se supera ese escollo no habrá Presupuestos y el 1 de enero se prorrogarán de forma automática los que están en vigor, que se aprobaron en 2022, hace ya tres años.

Si los Presupuestos pasan el debate de totalidad no será antes de finales de noviembre, según el cálculo del Gobierno, y empezará el trámite de enmiendas parciales en el Congreso y luego en el Senado. Con posible vuelta al Congreso, porque en la Cámara Alta el PP tiene mayoría absoluta.

Sánchez, la excepción

Si fuera así, los Presupuestos de 2026 no se aprobarían definitivamente como mínimo hasta bien entrado el mes de enero del próximo año.

Es decir, que salvo milagro se empezará el año con las cuentas aprobadas de 2022 y prorrogadas en enero, que ya son las más longevas de la historia democrática.

Lo habitual hasta ahora en Democracia es que en las legislaturas en las que no hay mayorías absolutas las cuentas empiecen a negociarse con los socios mucho antes de finales de septiembre y, en todo caso, se deja para el trámite parlamentario el detalle fundamental de cada una de las partidas.

Esta vez, el Gobierno asegura que ya negocia con los socios parlamentarios, pero casi todos niegan que tal negociación formal se esté produciendo en este momento.

Fuentes del Gobierno explican gráficamente que "Junts sigue arriba del todo", es decir, que no acepta su propuesta sobre la senda de déficit y difícilmente aceptarán aprobar los Presupuestos.

Con Podemos no negocian, aunque esperan poder aproximarlos con propuestas sociales importantes en el proyecto de Presupuestos.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, eludió concretar este martes las razones por las que el Ejecutivo no ha cumplido por tercera vez el precepto constitucional y adujo que las comunidades del PP tampoco han presentado los Presupuestos por falta de respaldo para aprobarlos.

Pedro Sánchez es el único presidente del Gobierno que no ha presentado Presupuestos, y lo ha hecho de forma reiterada.

Mariano Rajoy los presentó dos veces fuera de plazo porque hubo convocatorias electorales, pero los aprobó después, de forma que en todos sus ejercicios en Moncloa se aprobaron las cuentas.