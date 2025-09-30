La UCO desmiente a Miss Asturias: Koldo envió "audios obscenos" a su pareja y no a ella, según un informe pericial

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) desmiente a Claudia Montes. Miss Asturias aseguró en televisión que Koldo García le envió unos "audios obscenos" publicados en el mes de julio y acusó al exasesor de José Luis Ábalos de "acoso laboral y sexual".

Sin embargo, el estudio pericial de la UCO demuestra que las notas de voz a las que se refiere Miss Asturias fueron enviadas por Koldo a su exmujer.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a este informe que también confirma que no existe ningún audio enviado por el que fue mano derecha de José Luis Ábalos a Miss Asturias en los dispositivos analizados hasta la fecha.

Claudia Montes se refirió a tres mensajes de voz enviados por Koldo en el programa En Boca De Todos de Cuatro que aparecen en este informe pericial.

En esos mensajes, cuyo contenido no será reproducido por este periódico para salvaguardar la vida personal del socialista investigado por corrupción, Koldo daba consejos de seducción a una mujer y le decía cómo tenía que colocarse el escote.

"No sé si se lo habrá mandado a más mujeres, pero estos audios me los ha mandado a mí. He sentido vergüenza. Él me pedía muchas cosas obscenas", afirmó Miss Asturias en televisión.

Sin embargo, el estudio pericial de la UCO confirma que esas notas de voz fueron enviadas a un número de teléfono que comienza por 630 y que es propiedad de la exmujer de Koldo García.

Informe pericial de la UCO sobre los audios de Koldo García. EL ESPAÑOL

Los metadatos de los audios de WhatsApp revelan que los tres se enviaron en la noche del 10 de diciembre de 2022.

El primero de ellos, denominado 'a89a', fue enviado a las 21:45. Un minuto después fue el segundo, '662c'. Por último, y tras una respuesta recibida de su entonces pareja, Koldo manda el audio cuyo archivo está referenciado como el '99a4'.

Además, los audios de los que Miss Asturias aseguró ser la destinataria fueron enviados diez meses después de que su relación con Ábalos y Koldo terminara abruptamente tras haber sido despedida de la empresa pública Logirail en febrero de 2022.

Koldo pide 25.000 euros

Koldo García se querelló contra Miss Asturias el pasado mes de julio, después de que le acusara de "acoso laboral y sexual".

El exasesor de Ábalos le solicitó una indemnización de 25.000 euros en el Tribunal de Primera Instancia de Gijón.

La defensa de Koldo solicitó que Miss Asturias reconociera que realizó "diversas declaraciones públicas de carácter calumnioso e injurioso" y que justifique "los motivos" que le llevaron a realizar dichas afirmaciones y a "solicitar por escrito el perdón" de la ex mano derecha de Ábalos.

Claudia Montes afirmó tener "grabaciones", "pantallazos" y "pruebas" del "acoso laboral y sexual" que sufrió por parte de Koldo García en el programa Código 10 de Cuatro.

Sin embargo, hasta el momento no ha mostrado más que una captura de llamadas perdidas que le realizó el exasesor de Ábalos.

El informe pericial de la UCO sobre los "audios obscenos" de Koldo podría ser utilizado por la defensa del socialista navarro para ampliar la querella contra Claudia Montes.

Miss Asturias, en el programa de Todo Es Mentira, trató de desmentir la información de este periódico en la que se asegura que había recibido pagos de Koldo y que había mantenido una breve relación íntima con Ábalos.

Sin embargo, hace una semana aseguró también en televisión que había sido pareja de Ábalos durante "un año y medio".

Los mensajes hallados en los dispositivos electrónicos del caso Koldo no confirman más que dos encuentros entre Miss Asturias y Ábalos. Montes tampoco ha aportado pruebas sobre este presunto noviazgo.

EL ESPAÑOL publicó la pasada semana los whatsapps del flirteo de Miss Asturias con Ábalos tras pedirle que le nombrara "cargo de confianza" al entonces ministro de Transportes.

Ábalos responde con cierta desgana a las intensas muestras de afecto de la mujer, a la que sí ayudó económicamente y consiguió trabajo en la empresa pública Logirail. También hay pruebas de una cena privada del exnúmero 3 del PSOE y Miss Asturias en el restaurante La Chalana.