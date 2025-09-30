Feijóo señala a Sánchez: "Es imposible que los presuntos delincuentes que lo rodean hubiesen delinquido sin él"

Alberto Núñez Feijóo ha exigido, una vez más, la dimisión de Pedro Sánchez. Pero "no porque esté rodeado de corrupción, sino porque es imposible que los presuntos delincuentes que lo rodean", su esposa, su hermano, el fiscal general, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, "hubiesen delinquido sin él".

El presidente del PP basó su dura acusación en las últimas revelaciones sobre los negocios de Begoña Gómez desde Moncloa.

Entre ellas, destacan los 121 correos emitidos por la asistente personal contratada por Presidencia para contactar con empresas que pudieran patrocinar la cátedra en la UCM de la esposa del presidente.

En su intervención, el líder del PP cargó contra la "avalancha de información insoportable" sobre los casos de corrupción vinculados al Gobierno.

"Cada día, hay numerosos motivos para exigir la dimisión del presidente... no lo podemos normalizar". Es más, Feijóo reseñó que todos los implicados están bajo la influencia directa de Sánchez.

"¿Cómo vas a ir en un coche con otros tres, y que uno esté en la cárcel y los otros dos en el Supremo, y tú no te enteres de nada? ¿Cómo convives con quien hace negocios con empresas a las que tú rescatas y no te enteras?".

Para Feijóo está claro que "están todos implicados".

