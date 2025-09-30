Feijóo anuncia que llevará a Armengol al juzgado por "fraude de ley" al bloquear las leyes que aprueba el Senado

Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que el Partido Popular instará al presidente del Senado, Pedro Rollán, a que lleve al Tribunal Constitucional un nuevo "conflicto de atribuciones" frente al Congreso "por el bloqueo arbitrario de 31 leyes aprobadas en la Cámara Alta".

Esta iniciativa, sin duda, la atenderá el presidente del Senado, elegido por la mayoría absoluta del PP en la Cámara. Sería la quinta ocasión en esta legisllatura en que el PP utiliza esta vía.

Pero si no surte efecto, Feijóo ha anunciado este martes que denunciará "por fraude de ley" a Francina Armengol, presidenta del Congreso, "y a los miembros de la Mesa que están propiciando esta erosión a la división de poderes".

Según fuentes del PP, la vía jurídica aún no está decidida, pero podría ser por la vía penal ante la Fiscalía.

El líder popular, en la clausura de unas jornadas del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, ha advertido a Armengol y a los miembros de la Mesa del PSOE y Sumar, de que si no cesan en su conducta, el PP actuará “con contundencia” para exigir "responsabilidades individuales".

Alberto Núñez Feijóo, en el Senado, entre la portavoz del PP, Alicia García, y Javier Arenas, miembro de la direción popular. ADP

Por su parte, Feijóo se ha comprometido a que "esto nunca vuelva a ocurrir" cuando él llegue al Gobierno.

Por eso, también ha anunciado que la actualización del Plan de Calidad Institucional que ya ofreció a Pedro Sánchez como pacto de Estado en enero de 2023, incluirá medidas para "garantizar que el Legislativo recupere su independencia".

Para Feijóo, este bloque de medidas será "esencial": el objetivo debe ser garantizar "límites que impidan romper la separación de poderes, que el Ejecutivo suplante al Legislativo o que las mayorías aplasten a las minorías".

"Leyes con mayoría"

Según los populares, en la actualidad hay "al menos, 17 leyes aprobadas aquí que tendrían mayoría en la Cámara Baja. Y si el Senado es una Cámara "tan legítima" como el Congreso, "cumpliendo las órdenes de Sánchez, Armengol está hurtando a los españoles de medidas que saldrían adelante con las mayorías que los españoles votaron".

Y eso "no es un rodillo parlamentario", argumentó. "Es más grave, porque es que el Congreso está hurtando al Senado su facultad de legislar por orden del Gobierno". Y eso ha de tener consecuencias "porque no vamos a normalizar que se socave el Estado de derecho".

El presidente popular defiende que sin este bloqueo los españoles "pagarían menos impuestos, habría más seguridad y habría más vivienda en el mercado".

Es decir, por un lado, bajaría el IVA de las peluquerías, los afectados de Talidomida no tributarían por las ayudas que reciben, y las empresas tendrían bonificaciones a la Seguridad Social en Ceuta y en Melilla.

También se reconocería a los funcionarios de prisiones como autoridad, y los policías y guardias civiles estarían reconocidos entre las profesiones con derecho a prejubilación.

O se aprobaría la 'ley antiokupas', que cuenta con los apoyos suficientes para "combatir la okupación de forma eficaz" con desalojos en 24 o 48 horas.

El PP sostiene que la agenda legislativa se encuentra "secuestrada por el Gobierno". Y achaca a Sánchez que mantiene 31 leyes aprobadas por el Senado en un cajón "por miedo a más derrotas parlamentarias en el Congreso" que anticipan "la derrota definitiva en las urnas".

El líder popular ha sido contundente: "Cumpliremos con nuestro deber de defender la voluntad popular y no permitiremos más maniobras para disimular que, como denunciamos desde el primer día, este Gobierno nació sin proyecto", ha proclamado Feijóo.