El PP pedirá prohibir el burka y sus variantes "por razones de seguridad" pero rechaza regular el uso del pañuelo islámico

Alberto Núñez Feijóo reúne este fin de semana en Murcia a los 14 gobernantes autonómicos del PP en una nueva cumbre política. El objetivo central de esta reunión, que suele celebrar cada cuatro o seis meses, era presentar un plan integral de políticas migratorias "frente a la política del Gobierno, que es inexistente".

En la reunión se discutirá, principalmente, el plan integral preparado por Alma Ezcurra en los últimos meses, con medidas de control de fronteras, de promoción de las llegadas "legales y ordenadas" y, sobre todo, de integración y de inclusión.

Entre estas últimas, según las fuentes consultadas, se prevé que se discuta un asunto que en la Comunidad de Madrid ya ha llegado al debate político: los diferentes tipos de velo islámico. Aunque habrá más temas: soluciones "al caos del transporte"; políticas económicas y de financiación autonómica, y medidas de Igualdad para "aportar ideas tras el escándalo de las pulseras antimaltrato".

Según Feijóo, "no hay política migratoria más inhumana que la que no existe". El presidente popular lamenta que España se ha convertido en el destino preferente de las mafias que comercian y trafican con seres humanos.

Esa realidad provoca récords continuos de llegadas de migrantes irregulares a las costas españolas. Las islas Canarias y Baleares son los puntos más castigados por esta crisis migratoria descontrolada.

La situación genera "un número imposible de medir de muertes en el mar". Pero también provoca, ya en el día a día, precariedad y falta de inclusión que agravia a las clases medias y trabajadoras.

Los desequilibrios en servicios y ayudas sociales "propician la sensación de inseguridad ciudadana", desarrollan los documentos de trabajo. Y las personas sin integración, conocimiento del idioma ni papeles son más proclives a caer en la delincuencia, advierte la dirección popular.

Integración

Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial, y ex coordinadora de la fundación Reformismo 21, ha trabajado durante meses un plan que aborda todos los ámbitos migratorios. El documento toca especialmente los temas de integración e inclusión.

La integración se entiende como una cuestión cívica fundamental. "España debe tener derecho a decidir quién entra y quién no", según la propuesta del PP.

Quien llegue a España, "debe respetar nuestras leyes y nuestras costumbres". Y es en este punto donde los populares abordan el debate sobre la regulación de los velos islámicos.

El PP rechaza categóricamente cualquier regulación sobre el hiyab. Este pañuelo musulmán cubre únicamente el pelo y deja a la vista el rostro completo.

Según fuentes de la dirección popular, esto no tiene discusión. "El PP es el partido de la libertad", y eso se traduce, especialmente en derechos fundamentales, como lo es la materia de libertad religiosa.

Por otro lado, explica la posición popular, "España es un país aconfesional, no laico" como Francia. Y por ello, la protección de la libertad religiosa personal está por encima de la neutralidad de creencias en el espacio público.

Sin embargo, tanto el burka como el niqab serán objeto de discusión en la cumbre. El PP tiene como idea inicial plantear su prohibición, al menos en determinados ámbitos. Las razones son "de seguridad ciudadana", según las fuentes consultadas.

Es decir, que en España no se puede permitir ir embozado, ocultando el rostro. Porque no se puede impedir la identificación fehaciente de que una persona es quien dice ser. Ésta es la línea roja que marca la diferencia entre el hiyab y los velos integrales.

Inclusión

En materia de inclusión, el partido parte de una premisa clara: "La irregularidad no puede ser motivo para tener más derechos" que el resto de los ciudadanos.

Por ello, las subvenciones y las ayudas "son para quien no pueda por sí mismo, no para quien no quiera". Estos principios, desarrollan, se conjugan con el de elegir quién sí y quién no entra en España.

El PP propondrá vías de inclusión que operen en origen. "Cuando lleguemos al Gobierno, llegaremos a convenios con países emisores de mano de obra, cualificada o no". En esos convenios, el PP priorizará a los países de habla hispana. Esa condición "facilita la inclusión por sí misma", según su planteamiento.

El objetivo es que los migrantes lleguen de manera legal y ordenada. Deben tener contrato de trabajo y "derechos adquiridos desde el principio, lo mismo que obligaciones".

Regulares e irregulares

La ponencia política aprobada en el último congreso nacional del PP, el pasado julio, recalca que "el control de fronteras es garantía de convivencia en libertad". Y que es "imperativo" trabajar directamente en los países de origen para fortalecer este control.

También, que hay que "luchar contra las mafias y repatriar inmediatamente a los inmigrantes ilegales". En España, dice el texto expresamente, "las leyes se cumplen y los derechos son respetados".

Como parte del discurso, ciertamente endurecido en los últimos meses, el partido sostiene que "no permitirá que terceros países usen la inmigración como arma desestabilizadora". El PP contempla estas políticas como "una cuestión, también, de Seguridad Nacional", según su documento.

Las fuentes consultadas en el partido sostienen que no hay tal endurecimiento, sino "coherencia" con el abordaje de este "problema" respecto a lo que se hace en otros países de nuestro entorno de la UE. "Si España es el paraíso de las mafias es porque Sánchez no hace la política que, posiblemente, querría hacer".

En Génova se da por seguro que el PSOE está siendo "rehén" de sus socios de izquierda radical. "Él es el líder de la Internacional Socialista... y sin embargo, los gobiernos progresista danés o laborista británico practican políticas opuestas a las suyas".

Por ello, el PP dice sentirse "cómodo en el exacto punto medio" entre Vox y PSOE: "Ni hundir un barco lleno de personas migrantes, ni fomento del tráfico de personas por las mafias".

Los de Feijóo se oponen rotundamente a las regularizaciones masivas, pero "no se nos ocurre proclamar que hacen falta deportaciones masivas". Un eventual Gobierno popular sí estudiará regularizaciones individuales, "una a una, con personal y recursos suficientes".

"Y garantizará los derechos de estas personas, porque se censará cada situación". El objetivo es ayudar realmente a quien lo necesite. Pero también expulsar a quien no cumpla las leyes o no tenga medios para subsistir.

"Para recibir hay que aportar" es el leit motiv del PP en este asunto. Contribuir tiene que ser condición indispensable para permanecer en el país. Por ello, el partido prevé eliminar la relación entre empadronamiento y acceso a prestaciones no contributivas. Y también exigirá conocimiento del idioma y de la cultura españolas.

Otros asuntos

La cumbre también abordará otros temas de actualidad candente. Uno será Igualdad, tras el escándalo de las pulseras antimaltrato que han dejado desprotegidas a mujeres. "Primero ocultaron el problema, después lo negaron, más tarde nos insultaron", explica un portavoz, "y ahora lo reconocen, pero no saben cuántas mujeres estuvieron desprotegidas"

Otro asunto será la financiación autonómica y el "cupo separatista". Y muy vinculado a ese debate, el de la falta de Presupuestos Generales, justo cuando Sánchez incumple este martes su obligación constitucional de presentarlos, por tercer año consecutivo.

Los presidentes discutirán el caos de trenes y aeropuertos en España. Critican que se paguen más impuestos, haya récord de deuda pública y "empeoren los servicios públicos hasta niveles tercermundistas".

La idea inicial de estas cumbres era mostrar cómo el modelo popular "sí da soluciones efectivas". Frente a Sánchez, que "ocupa el poder pero no gobierna" por su aritmética parlamentaria "imposible" y la concentración de energías en "resistir pese a la oleada de corrupción que lo arrasa todo".

Se espera que Feijóo comparezca el domingo al mediodía, rodeado de sus 14 gobernantes autonómicos. Al acabar la cumbre, habrá una Declaración de Murcia con "anuncios concretos" sobre todas estas propuestas y la estrategia del partido.