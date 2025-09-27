Montero avisa que el discurso del PP se aproxima al de Vox: "Si siguen alimentando a la bestia, se lo comerá todo"

María Jesús Montero, secretaria general del PSOE-A y ministra de Hacienda, ha asegurado este sábado en Granada, que el discurso del Partido Popular se está aproximando al de Vox, ya que "el señor Feijóo sigue asociando inmigración a delincuencia”.

En un acto celebrado este sábado en Maracena, Granada, Montero ha señalado durante su intervención que se ha percatado de que el Partido Popular ha decidido que “el discurso en contra de la inmigración sea el centro de su campaña”.

"Feijóo sigue asociando inmigración a delincuencia”, según Montero que también ha señalado que el presidente del PP debe saber que “existe el Estado de Derecho y el que cometa un delito en este país se tiene que enfrentar a la ley, pero es más sutil que al lado de la palabra inmigración se coloque la palabra delincuencia para odiar a aquellos que son distintos y representarlos como una amenaza”.

Ante estos discursos, para Montero el PP se está aproximando a Vox y “está alimentando a la bestia”, ya que “el que viste como Vox y cuenta los mismos argumentos de Vox, es Vox” y “si siguen alimentando a la bestia, se comerá todo lo que tiene por delante, incluido el PP”.

"La derecha de nuestro país se ha empeñado en criminalizar a las personas que vienen de fuera, sobre todo si tienen un color de piel distinto al nuestro, sobre todo si son negros", ha señalado la ministra que ha hecho hincapié en que "no se puede tratar distinto a un niño que viene del África Subsahariana que a un niño que viene de Ucrania. Ambos tienen derechos y ambos son bienvenidos a nuestra tierra".

La receta que ha ofrecido la vicepresidenta primera y dirigente socialista nacional y autonómica es "pedagogía cotidiana", mientras ha definido a los socialistas como "activistas de los derechos humanos", por lo que ha reclamado que "ahora más que nunca, que no se quede ningún comentario, como quien no quiere la cosa, sin la crítica".

Asimismo, ha remarcado que la inmigración "es fundamental para aportar crecimiento a nuestra tierra" porque "se ocupan de aquellos trabajos donde no hay mano de obra. Esas son las personas que desprecian".

En este sentido, ha elogiado a Pedro Sánchez, ya que considera que ha sido "el primero en llegar" a defender los derechos humanos. "Siempre que ha habido un atentado contra la dignidad de las personas, el primero que se ha puesto al frente de la denuncia para pedir soluciones ha sido Sánchez, se tratara de Ucrania o se tratara de Gaza".

Conflicto de Gaza

Al mencionar el conflicto en Gaza se ha exigido "que paren ya los asesinatos en Gaza. Basta ya de genocidio” porque considera que "no es posible que no gritemos con contundencia y toda la fuerza que paren ya los asesinatos en Gaza, que ya está con el genocidio de Gaza”.

“No podemos tolerar la muerte de niños por hambre porque no llega la ayuda humanitaria, que les disparen cuando se acercan a los camiones, que no puedan gritar porque no tienen fuerza para poder protestar”, según Montero.

De esta manera, ha hecho hincapié en que Pedro Sánchez fue de los primeros en reconocer el Estado Palestino y “ha puesto en marcha un embargo sobre Israel para impedir que siga proliferando toda esa situación que está llevando a asesinar a miles de niños y a miles de niñas”.

En cambio, ha expresado que les “duele el silencio cómplice” de la derecha española y andaluza, al mismo tiempo que “sigue el silencio internacional”. “Algunos adoptan una posición política porque no tienen más remedio”, según Montero.

“Se está matando indiscriminadamente a hombres y mujeres por el hecho de ser palestinos, por el hecho de pertenecer a un lugar del mundo donde el Gobierno de Netanyahu ha prometido aniquilarlo y construir una zona de lujo un resort”, ha apuntado la ministra.

Además, ha incidido en que “no puede venir Aznar y decir que ellos apoyan a Israel y a Netanyahu ante la falta de pronunciamiento de Feijoo y la hipocresía de sus varones entre ellos Moreno Bonilla que hacen que no tengan una posición clara a nivel internacional”.

Pulseras Antimaltratadores

Montero también se ha referido a los fallos en las pulseras antimaltratadores y ha lamentado los discursos "dirigidos por supuesto como siempre por la derecha a intentar sacar rédito del sufrimiento".

Además los ha catalogado de "mezquinos" cuyo objetivo es "crear alarma sobre todo a las mujeres que sufren porque puede llegar su agresor a la puerta de su casa, porque viven con miedo de que alguien que se la ha jurado termine cumpliendo su promesa"; pero a estas les ha dicho: "Estáis seguras y además no estáis solas".

"Estamos con vosotras, protegiendo día y noche y dando derechos", ha incidido Montero, quien ha señalado en este punto si "la subida del salario mínimo interprofesional no impacta mejor en las mujeres, si la reforma laboral no ha sacado de la temporalidad a miles de mujeres o el ingreso mínimo vital no se recibe especialmente por mujeres". "

"¿De verdad pensáis que algún representante de la derecha le va a dar lecciones a este partido de feminismo? ¿De feminismo? Pero si les resulta alérgico el término, pero si siguen pensando que el feminismo es lo contrario del machismo, que no se enteran", ha señalado Montero, quien ha apuntado que "somos feministas porque tenemos que combatir la desigualdad estructural, personal, cultural, social, de miles de años, de siglos, en el que la mujer ha sido menos que el hombre por ser mujer".