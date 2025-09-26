El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que es necesario que "algunos países del mundo árabe" también reconozcan a Israel "para lograr una coexistencia pacífica y segura" entre el Estado israelí y el palestino.

En una entrevista en ABC News si ve más cerca el final de la masacre en Gaza tras la Asamblea de la ONU de esta semana, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que "todavía no" ve ese objetivo, si bien cree que el reconocimiento del Estado palestino "por una gran mayoría de países" es un "hito muy importante" y "clave" frente a la ofensiva israelí.

Dicho esto, Sánchez ha apuntado que también deben reconocer países del mundo árabe al Estado de Israel "para lograr una coexistencia pacífica y segura", además de liberarse de forma "inmediata" los rehenes de Hamás y permitirse la entrada de ayuda humanitaria para avanzar hacia la paz.

"Queda mucho trabajo por hacer, pero creo que logramos un hito muy importante", ha reiterado.