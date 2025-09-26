-
El TSJM avala que el Ministerio de Consumo instara a Airbnb a retirar 65.000 alojamientos turísticos sin licencia
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha avalado por segunda vez la exigencia del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para que Airbnb retirara de su plataforma 34.728 alojamientos turísticos sin licencia a finales de 2024, ha informado el ministerio en un comunicado.
Este segundo auto del TSJM deniega el recurso de Airbnb, que pedía retirar las medidas cautelares, tras la petición de Consumo, ejecutada ya por la plataforma en mayo, de eliminar miles de anuncios de pisos turísticos por publicitarse sin indicar la licencia correspondiente, ni tampoco su naturaleza jurídica.
En total, el ministerio instó a Airbnb a retirar 65.000 anuncios a través de tres resoluciones: una primera de 5.800 anuncios ya avalada por el TSJM en el primer auto de mayo, la segunda de 34.728 anuncios que acaba de ser avalada en este segundo auto, y una tercera resolución con los anuncios restantes, no recurrida por Airbnb.
-
Sánchez pide a los países árabes que reconozcan a Israel como Estado para lograr "una coexistencia pacífica y segura"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que es necesario que "algunos países del mundo árabe" también reconozcan a Israel "para lograr una coexistencia pacífica y segura" entre el Estado israelí y el palestino.
En una entrevista en ABC News si ve más cerca el final de la masacre en Gaza tras la Asamblea de la ONU de esta semana, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que "todavía no" ve ese objetivo, si bien cree que el reconocimiento del Estado palestino "por una gran mayoría de países" es un "hito muy importante" y "clave" frente a la ofensiva israelí.
Dicho esto, Sánchez ha apuntado que también deben reconocer países del mundo árabe al Estado de Israel "para lograr una coexistencia pacífica y segura", además de liberarse de forma "inmediata" los rehenes de Hamás y permitirse la entrada de ayuda humanitaria para avanzar hacia la paz.
"Queda mucho trabajo por hacer, pero creo que logramos un hito muy importante", ha reiterado.
-
El buque 'Furor' zarpa de Cartagena para apoyar a la flotilla de ayuda a Gaza
El buque de acción marítima (BAM) Furor ha zarpado la madrugada de este viernes, a las 00:29 horas, del puerto de Cartagena para dar apoyo a la Global Sumud Flotilla que lleva ayuda humanitaria a la franja de Gaza, tras los ataques sufridos por varios de sus componentes el pasado martes.
Desde que el pasado miércoles Sánchez a nunciase en Nueva York que el patrullero oceánico zarparía este jueves, "equipado con todos los medios", en auxilio de la flotilla si fuera necesario, se han estado realizando labores de alistamiento y aprovisionamiento del buque en el muelle de La Curra (Cartagena), para acelerar su marcha a la zona de conflicto.
La grúa del barco ha estado desplegada desde primera hora de la mañana de este jueves, introduciendo numerosas cajas con suministros, alimentos y bebidas. Paralelamente, se ha realizado la carga del combustible, para lo que se han desplegado unas barreras antifuga, que han sido retiradas una vez finalizada la maniobra.
-
Sánchez se reúne con líderes progresistas para abordar los retos globales y el futuro del multilateralismo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abordará este viernes en Londres los retos globales y el futuro del multilateralismo en la Cumbre de Acción Para el Progreso Global, a la que acudirán líderes políticos y expertos progresistas de cerca de 40 países.
De acuerdo con el programa de la cumbre, Sánchez participará como ponente en el panel titulado 'El Futuro del Multilateralismo: Una coalición para abordar retos globales' junto a la ex primera ministra de Nueva Zelanda Jacinda Ardern y moderado por el asesor político estadounidense y director del Centro para el Progreso Americano (CAP), John Podesta.
Además de Sánchez, el encuentro contará con otros conferenciantes de alto nivel como los primeros ministros británico, Keir Starmer; australiano, Anthony Albanese, canadiense, Mark Carney, y la danesa, Mette Frederiksen, entre otros.
Starmer, como anfitrión, aprovechará la cita en la capital británica para hacer un llamamiento a los líderes progresistas de que no deben tener miedo a abordar "problemas sociales difíciles" como la inmigración, según adelantó la organización en un comunicado.
Política