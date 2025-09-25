Sánchez apela al "sentido común" de Junts y Podemos aunque ve muy difícil que convaliden el embargo a Israel

El Gobierno ve muy difícil poder sacar adelante en el Congreso la convalidación del decreto sobre el embargo a Israel aprobado este martes en el Consejo de Ministros, según fuentes de la Moncloa.

El decreto debe ser sometido a votación en el Congreso antes de 30 días, es decir, entre los plenos del 7 y el 21 de octubre.

Este miércoles, desde Nueva York, Pedro Sánchez decía confiar en el "sentido común" para que el decreto salga adelante.

"El Parlamento es el que es, pero el sentido común está donde está...", dijo, para reconocer que no podía aventurar cuál será el resultado final. "Negociaremos con ellos", añadió.

Si el decreto decayera, como ya ha ocurrido con otros esta legislatura, supondría una nueva derrota para el Gobierno, pero esta especialmente sonora por la forma en la que Pedro Sánchez se ha volcado en este asunto.

No cuentan con el voto a favor del PP, y el problema para la convalidación viene de la posición de Junts y Podemos, dos partidos que ya han abandonado de hecho el bloque de investidura y deciden y votan cada una de las iniciativas sin sentirse parte de ningún acuerdo.

Ambos partidos, además, han criticado por distintos motivos la posición del Gobierno de Pedro Sánchez en relación al genocidio en Gaza.

Junts ha tenido siempre relaciones estrechas con Israel y ha sido reticente a aprobar sanciones.

Este mismo martes, evitó apoyar en el Parlament de Cataluña una iniciativa de condena del genocidio. En julio, también votó en contra de una moción que instaba a la Generalitat a romper relaciones con Israel.

El líder de Junts, Carles Puigdemont, consideró recientemente un "error" boicotear productos y empresas de Israel y urgió a rectificar "lo antes posible".

"Es una decisión grave, que no podemos menospreciar y que nuestros dirigentes se deberían tomar muy seriamente”, escribió Puigdemont en redes sociales.

Respecto a Podemos, su posición es muy dura con el Gobierno respecto a las medidas contra Israel y ya han dicho que el decreto aprobado es insuficiente.

Fuentes del partido de Ione Belarra aseguran: "No lo hemos discutido aún, de momento estamos identificando todos los agujeros que tiene, que son muchísimos".

Y añaden: "Es absolutamente lamentable hasta qué punto este gobierno pone todo el esfuerzo en hacer parecer que hace algo".

"El supuesto embargo de armas aprobado por el Gobierno no acaba con el comercio de armas con Israel, ni impedirá el tránsito por nuestro país del armamento con el que se está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino", asegura Podemos.

"Embargo fake"

Según Podemos, el decreto ha dejado fuera cuestiones como el tránsito de armas por las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla), no entra a autorizar las inspecciones de barcos que pasan por los puertos españoles y tampoco cancela los 46 contratos de compra de armas que están firmados desde octubre del 2023.

"Este embargo que ustedes dicen es un embargo fake (...) Palestina necesita que aprobemos un embargo total y real de armas, no un queso gruyere por el que se cuele la complicidad de este Gobierno con los genocidas", le ha dicho este miércoles en el Pleno del Congreso a la vicepresidenta María Jesús Montero la diputada Marina Velarde.

El Gobierno asegura estar molesto con la dureza con la que los morados les interpelan, especialmente, en los temas relativos a la posición sobre Gaza.

Respecto a Sumar, no hay duda de que sus diputados votarán a favor de la convalidación del decreto, aunque discrepan de algunos puntos concretos, como la cláusula que le permite al Gobierno levantar parcialmente el embargo por "interés nacional" decretado por el propio Consejo de Ministros.

Esa formación ha optado por pedir que se tramite el decreto como proyecto de ley si es convalidado, lo cual no tiene ningún efecto real concreto.

El decreto ya está en vigor desde este miércoles, y así seguirá aunque se tramite luego como proyecto de ley.

Además, es frecuente que los decretos que se tramitan así queden atascados en el Congreso con sucesivos plazos de ampliación de enmiendas que controla el PSOE en la Cámara.

En concreto, en este momento hay 18 decretos tramitados como proyecto de ley que están atascados en la Cámara. Alguno lleva bloqueado desde diciembre de 2023, pese a tener "trámite de urgencia".

Fuentes de Moncloa explican que si Junts o Podemos deciden no convalidar el decreto, serán ellos los que tendrán que explicarlo. Es decir, consideran que en esta ocasión cuentan con apoyo de la mayoría de una ciudadanía que entiende que Israel está cometiendo un genocidio y que es necesario tomar medidas para pararlo.

El Gobierno está convencido de que esa postura puede pasar factura a quienes no apoyen el decreto, como creen que ocurrirá con el rechazo al proyecto de ley de reducción de jornada, rechazado por los votos de Junts.