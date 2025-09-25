Pedro J. en 'AR': "Begoña y David Sánchez no serán juzgados por ser familia del presidente, sino que hicieron lo que hicieron por ser familia del presidente"

Pedro J. Ramírez, presidente Ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha continuado este jueves su tournée por los medios de comunicación nacionales para presentar la segunda parte de sus memorias, tituladas Por decir la verdad (Planeta). Esta mañana ha visitado los platós de Telecinco para ser entrevistado por Ana Rosa Quintana en El programa de AR, que le ha interrogado sobre su relación con los distintos presidentes del Gobierno a los que ha tratado.

La conversación ha girado al principio sobre José Luis Rodríguez Zapatero, quien, a juicio de Pedro J. Ramírez, "está siendo mucho peor como expresidente del Gobierno de lo que fue como presidente". "Podías decirle que estaba metiendo la cabeza en la boca del cocodrilo en la negociación con ETA o criticarle en términos durísimos, y solo te decía que no habías sido justo con él. Buscaba a menudo contrastar sus ideas políticas con alguien que no le bailara el agua", ha relatado.

Sin embargo, el periodista ha criticado al exdirigente socialista por decir este mismo jueves que "no hay nada" en el caso que afecta a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez: "No es verdad que Begoña Gómez y David Sánchez tengan problemas con la Justicia por ser la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, sino porque han hecho cosas que no podrían haber hecho si no fueran la mujer y el hermano del presidente del Gobierno".

Ramírez ha confesado a Ana Rosa que en sus 45 años como director de periódicos han sido "muchas más las alegrías que los disgustos por decir la verdad". "Hemos fundado EL ESPAÑOL para que no pueda volver a ocurrir lo que ocurrió con las presiones del Gobierno socialista en Diario 16 ni con las presiones del Gobierno del PP en El Mundo", ha asegurado en relación a sus despidos de estos dos medios durante los mandatos de Felipe González y Mariano Rajoy.

"Todo presidente del Gobierno merece el beneficio de la duda cuando llega a la Moncloa elegido democráticamente. Siempre hay una especie de luna de miel con el gobernante que llega con nuevas ideas al margen de su ideología. A Felipe González lo recibí con la ilusión de una nueva generación que llega al poder y con Rajoy no iba a ser menos", ha detallado.

Sobre el exlíder del PP, ha recordado que pidió el voto para él en varias ocasiones desde las páginas de El Mundo, pero que luego fue "una decepción" y estuvo guiado por "la indolencia política": "Cuando llegó a Moncloa hizo lo contrario a lo que prometió y luego se caracterizó por dilapidar una mayoría absoluta que le permitía hacer muchas cosas".

"Un tío que te cuenta que lo que hace cada noche es acostarse a las 11 haciendo el sudoku no parece que esté muy concentrado en tareas de la Presidencia del Gobierno", ha zanjado.

Control al poder

Pedro J. ha subrayado durante la charla que Rajoy y Alberto Núñez Feijóo, el actual líder del PP, son "muy distintos". "Feijóo no es un líder populista, carismático, pero ha demostrado ser un buen gestor antes de llegar a la Xunta de Galicia", ha valorado. "Creo que si llega a Moncloa va a intentar gobernar no solo para los que hayan votado, sino para una mayoría social, y va a intentar volver a los pactos de Estado con la mayoría socialista, lo que hará que el suflé de Vox se vaya rebajando".

A pesar del aumento que prevén las encuestas para el partido de Santiago Abascal, el director de EL ESPAÑOL ha pedido "tranquilidad" y ha recordado que con Podemos en el Gobierno se hizo "algún estropicio" si bien "el sistema no se cambió". "Vox se ha salido de los gobiernos regionales por la misma razón que Pablo Iglesias saltó por la ventana de Moncloa: son partidos que lanzan mensajes muy aparatosos en redes y mítines pero luego no tienen una propuesta real para España", ha argumentado.

Ramírez también ha analizado la promesa de Pedro Sánchez de presentarse a la reelección en 2027. "Dice que ya lo tiene hablado con su partido, pero dónde está, tendrá que haber un proceso de primarias, un comité en el que se debata; y también con su familia... Al menos esta vez parece que tiene mayor comunicación con Begoña que la que tuvo cuando lanzó aquella carta sin advertirle previamente", ha recordado.

"También puede ser que se esté refiriendo a su hermano David: no es lo mismo sentarse en el banquillo sabiendo que tu hermano va a continuar como presidente o se va a presentar a la reelección que sin ello", ha añadido.

Pedro J. ha repetido su alegato para que la democracia española ponga límites temporales al poder, y en concreto al presidente del Gobierno. "No se puede dar por normal que un tío que lleve siete años en Moncloa pretenda llegar a trece".

En este sentido, ha puesto como ejemplo el sistema estadounidense, que solo permite una reelección, y ha asegurado que Dwight D. Eisenhower, Ronald Reagan o Barack Obama hubieran ganado los comicios si se hubieran podido presentar de nuevo tras agotar sus dos mandatos.

"Me encantaría decirle a Sánchez que si ya has tenido ocho años para intentar arreglar la vivienda y no has podido, si los servicios públicos funcionan como funcionan, si no has conseguido sacar adelante leyes en el Parlamento, por qué no dejas a otro que lo intente que a lo mejor tiene más suerte o pericia que tú", ha esgrimido. "Los políticos nos prohíben tantas cosas que vamos nosotros a prohibirles perpetuarse en el poder, por lo menos en el máximo escalón, que es el Gobierno de la nación".