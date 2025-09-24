Los lapsus de María Jesús Montero: del "herman... del novio" a los "miles-cientos de vidas" perdidas por la dana

Sigmund Freud afirmó que muchos lapsus son un acto fallido. Son aquellos errores, aparentemente accidentales, que, en realidad, revelan un pensamiento reprimido.

Eso es lo que le pasó a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, este miércoles durante la sesión de control.

Sucedió durante su cara a cara con el popular Juan Bravo. El diputado de la oposición le preguntó por qué Hacienda no se enteró de que "un señor viva en Moncloa y tribute en Portugal", en referencia al hermano de Sánchez, pero sí sepa "los que quieren vender su sofá en Wallapop" y les exija tributar.

Vídeo | Los lapsus de María Jesús Montero en la sesión de control en el Congreso

Para contrarrestar, Montero sacaba a la venta un argumentario de segunda mano. La socialista le preguntaba si no tenía nada que decir sobre el "herman... el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid".

El objetivo estaba claro: familia Sánchez por familia Ayuso. Pero, como en el escenario de teatro, su lapsus evidenció la tramoya del telón para cambiar el escenario.

Lo que le molestaba a Montero era que le preguntasen por el hermano del líder socialista, un día después de su procesamiento. Y por eso, quiso sacar el caso de presunto fraude fiscal de Alberto González.

"¿Usted no le ha comentado al señor Feijóo la cantidad de mentiras que hay detrás de la señora Ayuso?", añadía, a continuación presumiendo de la lucha contra el fraude fiscal.

Montero reprochó al PP que mantengan en la Comunidad Valenciana al presidente Carlos Mazón cuya "gestión ha costado miles-cientos de vidas perdidas por la dana". En realidad, fueron más de 200, pero lejos de miles que auguraba Montero.

"No tiene buena mañana, no ha empezado bien", le espetaba unos minutos más tarde el popular Elías Bendodo haciendo leña del árbol caído.

Justo en ese momento, los diputados sacaban los móviles y veían la novedad. El juez Peinado mandaba a Begoña Gómez ante un Jurado popular por uno de los cinco delitos por los que la mantiene imputada, el de malversación. Todos consultaban los urgentes en los teléfonos.

Más tensión para la bancada azul. Al menos, el presidente Sánchez estaba en Nueva York y no en el Congreso.