El Gobierno aplaza ahora dar explicaciones de las pulseras en el Congreso con el argumento de que "el sistema es complejo"

La orden en la bancada del PP estaba clara: hablar del apagón en el caso de las pulseras antiagresores.

La primera sesión de control al Gobierno tras conocerse los errores en el sistema de control para los acusados y condenados por malos tratos ha sido el hilo conductor de la mayoría de intervenciones de los populares.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se acogió al argumentario de que las informaciones son "bulos y falsedades" para evitar dar explicaciones mientras acusaba al PP de "alarmar" y de utilizar "a las víctimas como arietes".

La secundó la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que no hubo desprotección de las mujeres y acusaba al PP: "Crean alarma infundada como con el sí es sí".

"El sistema es complejo", añadió Ana Redondo, a la par que defendía que funcionó con eficacia y que saltaban las alertas porque estaban "controladas" por la Policía.

Redondo hizo una mención a la migración de datos procedente de Telefónica (la empresa que gestionaba el sistema de alertas de las pulseras) a Vodafone y Securitas, las actuales adjudicatarias, lo que conllevó a un error.

"Los datos son del ministerio, están en una plataforma pública", le respondió al diputado del PP Jaime de los Santos, que criticaba que el Gobierno sólo usa el feminismo "para conseguir votos".

Más tarde, ante la popular Silvia Franco, emplazó a que dará explicaciones en el Senado "con más tiempo". Algo que no convencía a la diputada, que la acusaba de "propaganda, explicaciones vacías" y de practicar "violencia institucional".

Redondo también lamentó que el PP pida su reprobación por la gestión de esta crisis y no la del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que "tiene a sus espaldas más de 200 mujeres y hombres víctimas".

Quien también trataba de zafarse de dar explicaciones era el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ante las informaciones que aseguran que el CGPJ informó a su ministerio de los errores hace varios meses.

"Le invito a que escuche lo que dice la presidenta del Observatorio", aseguraba, y emplazaba al PP a que "si escuchara al CGPJ no diría las cosas que dice".

Las matizaciones de la Fiscalía, que en su Memoria recogía los fallos, pero luego redujeron su importancia en un comunicado posterior, también fueron celebradas por la ministra de Igualdad.

"Tuvo que rectificar", sentenciaba Redondo, que preguntaba "dónde están las sentencias".

De ahí el rosario de peticiones de dimisión que tuvo que escuchar la titular de Igualdad.

"Ninguna se ha quejado"

"Su negligencia ha puesto en peligro a mujeres en nuestro país", afirmaba el secretario general del PP, Miguel Tellado, que aseguraba a Bolaños y Redondo que fueron "advertidos por mucha gente". "Todo el mundo lo detectó menos ustedes", sentenciaba.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, aseguraba que "las mujeres han estado protegidas en todo momento" y acusaba al PP de "solo hablar de las mujeres cuando se trata de hacer una alarma infundada".

"Ustedes tienen un problema con el feminismo. Pactan con un partido que niega la violencia machista", respondía ante la diputada del PP Ester Muñoz.

"Casi 50 mujeres les parecen pocas", reprochaba al portavoz del PSOE, Patxi López, que este martes dijo en los pasillos del Congreso que "ninguna mujer se ha quejado".

El referirse a los pactos del PP con Vox fue una constante en la bancada azul. De ahí que la portavoz del partido de Abascal, Pepa Millán, aprovechase para recordar las pulseras y las excarcelaciones de violadores gracias a la ley del sólo sí es sí. "¿Quiénes son un peligro para las mujeres? Son ustedes"

Otros diputados del PP optaban por recordar los escándalos relacionados con pagos para recurrir a servicios de prostitución que afectan a José Luis Ábalos o a exaltos cargos de la Junta de Andalucía.

"Usted como consejera de Hacienda recibiría la factura y la validó o no. Levanta la bandera del feminismo y esconde la de la prostitución", preguntaba Elías Bendodo.

Montero les conminaba a votar a favor de la abolición de la prostitución "cuando el Gobierno traiga la ley".