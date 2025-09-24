Feijóo, tras la decisión del juez Peinado: "Sánchez es el responsable de este lodazal. No merece ni ser diputado"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido de urgencia en el escritorio de prensa del Congreso de los Diputados. Lo ha hecho en un tono entre indignado y avergonzado: lo primero, se percibía en el acelerón de sus palabras; lo segundo, lo ha confesado personalmente.

"Este lodazal político, ético y moral en el que nos ha metido a todos Pedro Sánchez, me hace sentir vergüenza por el prestigio de mi país, que se va por el sumidero". Así dijo sentirse, al cierre de su intervención, "cada vez que me entrevisto con un primer ministro o con un líder de la oposición europeo".

Y ha sentenciado que Sánchez "ya no merecería ni el acta de diputado". Porque si cualquier miembro del Congreso tuviese a "dos familiares directos" en el banquillo por cuestiones relacionadas con su escaño, "se le debe pedir el acta, sea del partido que sea".

Vídeo | Feijóo comparece en el Congreso para denunciar la situación judicial del entorno de Sánchez: "No merece ni el acta de diputado" José Verdugo Edición

Feijóo ha convocado a la prensa tras conocer el auto del juez Juan Carlos Peinado que anuncia el juicio con Jurado popular a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por un presunto delito de malversación.

El líder del PP, con visible exasperación, calificaba de "absolutamente insoportable" la "agenda judicial" del Ejecutivo. Y ha lamentado (incluso más que acusado) que ésa sea la razón principal de la "incompetencia" y las "negligencias" en la gestión del Ejecutivo.

Dimisiones

"Los ministros no tienen en su agenda los asuntos del Ministerio, sino esa agenda judicial del presidente... que nunca tuvo mayoría para construir, sólo para resistir".

Una causa que ha ejemplificado en las "dos grandes derrotas parlamentarias" de la última semana.

Y una consecuencia que ha visibilizado en "uno más" de los desastres, "pero el más inmediato", ha dicho, el de las pulseras antimaltrato.

"La desprotección en que han tenido a las mujeres víctimas de violencia machista en el último año por negligencia, indolencia, ocultación, reincidencia y mala fe".

Entre este martes y este miércoles, dos instancias judiciales han aumentado los apuntes en esa citada agenda judicial de Sánchez, detonante de esta comparecencia de Feijóo.

Por eso, ha reclamado al presidente que, "una vez que el Jefe del Estado termine su agenda en Nueva York", en la Asamblea General de Naciones Unidas, regrese a España. "Y de inmediato, se reúna con los tres ministros responsables para pedirles explicaciones".

Como única salida, "en lugar de los insultos a la oposición que hemos visto hoy", ha dicho, sólo ve una: que Ana Redondo dimita o sea destituida. Y que Sánchez decida, "en función de sus responsabilidades", cuál de los dos, Félix Bolaños o Fernando Grande-Marlaska, deben acompañarla.

"¡Ya basta!"

"A todo lo que ya sabíamos, se suma lo del hermano de Sánchez, que se va a sentar en un banquillo y que su mujer está en el mismo camino, camino de un banquillo", ha introducido el líder del PP.

"Y yo me pregunto, ¿recuerdan los españoles los tiempos en los que el PSOE pedía dimisiones por estas cosas? ¿Por qué tenemos que soportar esto? ¿Y cómo es posible que ninguno de los socios de este Gobierno ponga fin a este disparate?", se ha preguntado.

Ha recordado el líder de la oposición que no sólo la esposa y el hermano están en los juzgados, sino que "van camino del banquillo" por casos relacionados "directamente" con las responsabilidades políticas del presidente del Gobierno.

"Sánchez es responsable de este lodazal", ha sentenciado Feijóo. "Y hablar de una persecución judicial ya no cuela. Está su mujer, el hermano, su número dos, su exnúmero dos, el líder del PSOE en Extremadura... ¡Ya basta! Todo está avalado por tribunales".

Y ha proseguido, recordando que tanto magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional o de los Tribunales Superiores de Justicia de Extremadura y Madrid, como las Audiencias Provinciales de Badajoz y Madrid y numerosos Juzgados de Instrucción, cercan a Sánchez.

"Ningún gobernante europeo soportaría esto, ni se sostendría únicamente con esa excusa de la teoría de la conspiración o de la persecución judicial", ha espetado.

Y tirando de sarcasmo, ha sugerido la posibilidad de que el Gobierno también señale a los ciudadanos que integren ese jurado como "practicantes del 'lawfare' o miembros de la extrema derecha".

Según Feijóo, "no hay democracia sana donde Álvaro García Ortiz sea fiscal general del Estado y Sánchez sea presidente". "Este señor no merece ni tener acta de diputado. ¿Qué pintan los socios en todo esto?", insiste.

"Tiene a su hermano y a su mujer camino del banquillo; a su número dos en la cárcel, al anterior imputado en el Supremo... al líder del PSOE en Extremadura, al fiscal general, a todos sus acompañantes de las primarias...", ha insistido.

Feijóo no ha sido preguntado por una eventual moción de censura, ni él la ha sugerido. Eso sí, ha inquirido públicamente en tres ocasiones a "los socios" parlamentarios. "¿Por qué tenemos que soportar esto, y qué papel quieren jugar ellos en este lodazal?", se ha preguntado.