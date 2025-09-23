-
Mazón se enfrenta este martes a su segundo Debate de Política General, el primero tras la dana
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, protagonizará este martes en Les Corts el segundo Debate de Política General de la legislatura, el primero que tendrá lugar tras la dana que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y provocó 229 fallecidos el pasado 29 de octubre.
La primera jornada del debate, que se celebra martes y jueves, arrancará a las 10.30 horas en el hemiciclo. En el exterior de Les Corts, la Asociación de Víctimas Dana 29 de Octubre 2024 ha convocado una concentración a partir de las 9.30 para exigir la renuncia de Mazón y para "volver a alzar la voz de la dignidad, la memoria y la reivindicación de verdad, justicia y reparación".
Durante su intervención inicial, Mazón no tendrá límite de tiempo. Desde la Generalitat han avanzado que el presidente hará un balance del año que ha estado marcado por la dana y sus consecuencias en los municipios afectados y avanzará sus nuevas propuestas basadas en "políticas de libertad".
Su discurso estará dividido en un primer apartado dedicado al recuerdo a los fallecidos en la dana y los efectos en los municipios afectados, además de repasar la reconstrucción y destacar "la celeridad con la que ha trabajado la administración autonómica".
Sánchez reclama la entrada de Palestina en la ONU y llama a parar el "genocidio" en Gaza
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado la entrada de Palestina como miembro de pleno derecho en la ONU al tiempo que ha advertido de que no es posible la solución de dos estados en Oriente Próximo cuando Israel está perpetrando un genocidio, por lo que ha llamado a "parar la matanza".
"En nombre del Derecho Internacional y en nombre de la dignidad humana, tenemos que parar esta matanza ya", ha reivindicado ese lunes desde la tribuna de la ONU en su intervención en la conferencia de alto nivel para la implementación de la solución de dos estados, organizada por Francia y Arabia Saudí, tras denunciar que "el pueblo palestino está siendo aniquilado".
"En este preciso momento las bombas siguen cayendo indiscriminadamente sobre la población gazatí y el hambre mata a mujeres, a ancianos y a niños", ha denunciado, subrayando que "no hay una solución de dos estados posible cuando la población de uno de esos dos estados es víctima de un genocidio".
PP, Vox y Podemos condenan al fracaso la delegación de competencias migratorias a Cataluña
La delegación de competencias en inmigración a Cataluña pactada entre el PSOE y Junts llega este martes al pleno del Congreso condenada al fracaso ante el rechazo del PP, Vox y Podemos, que tacha de racista la iniciativa.
En el pleno de hoy se votará la toma en consideración de la iniciativa, que exige solo mayoría simple, pero la aprobación final de la reforma requerirá mayoría absoluta por ser una ley orgánica, y el no de Podemos lo hace imposible.
La norma ha abierto además grietas en el grupo parlamentario de Sumar y los diputados de Izquierda Unidas y Compromis no han querido adelantar el sentido de su voto.
El Gobierno, Junts y ERC defienden la delegación de competencias, pero desde Podemos consideran que el partido que lidera Carles Puigdemont solo intenta avanzar "en su agenda racista en competencia directa con Aliança catalana".
