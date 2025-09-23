El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, protagonizará este martes en Les Corts el segundo Debate de Política General de la legislatura, el primero que tendrá lugar tras la dana que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y provocó 229 fallecidos el pasado 29 de octubre.

La primera jornada del debate, que se celebra martes y jueves, arrancará a las 10.30 horas en el hemiciclo. En el exterior de Les Corts, la Asociación de Víctimas Dana 29 de Octubre 2024 ha convocado una concentración a partir de las 9.30 para exigir la renuncia de Mazón y para "volver a alzar la voz de la dignidad, la memoria y la reivindicación de verdad, justicia y reparación".

Durante su intervención inicial, Mazón no tendrá límite de tiempo. Desde la Generalitat han avanzado que el presidente hará un balance del año que ha estado marcado por la dana y sus consecuencias en los municipios afectados y avanzará sus nuevas propuestas basadas en "políticas de libertad".

Su discurso estará dividido en un primer apartado dedicado al recuerdo a los fallecidos en la dana y los efectos en los municipios afectados, además de repasar la reconstrucción y destacar "la celeridad con la que ha trabajado la administración autonómica".