Armengol impone en contra del PP un minuto de silencio "por el genocidio" tras no hacerlo por las víctimas de Hamás del 7-O

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha aprobado una propuesta de Sumar para que el pleno de este martes guarde un minuto de silencio en memoria “de las víctimas del genocidio” en Gaza.

La iniciativa del partido de Yolanda Díaz ha sido aprobada por la presidenta de la Cámara, que tiene la prerrogativa para ello, pero sin el consenso del PP.

Los populares han manifestado su malestar y han acusado a la mayoría progubernamental de “centrarse solo en su parte del relato”.

“Lo que hemos pedido es que se haga un minuto de silencio por todas las víctimas de este conflicto”, aseguraba la portavoz popular, Ester Muñoz.

El Congreso no dedicó un minuto a los 1.200 israelíes que fueron asesinados durante los atentados de Hamas del 7-O del 2023, en su mayoría jóvenes que asistían a un festival de música.

Esta ofensiva terrorista fue la que motivó la respuesta israelí sobre la Franja de Gaza, donde todavía siguen secuestrados 97 rehenes israelíes, aunque se cree que solo 63 se mantienen vivos.

La presidenta de la Cámara Baja tampoco ha querido incluir en la declaración una petición por la liberación de estos hebreos. “No ha habido opción”, ha lamentado Muñoz.

La portavoz popular pedirá a las 15:00, cuando se producirá el minuto de silencio, que conste en acta que “no compartimos ni el fondo ni las formas”, aunque la bancada de Feijóo sí respetará el homenaje.

"Esto es una trampa para que los grupos nos dividamos", ha alertado Muñoz que ha acusado a Armengol de "crear víctimas de primera y de segunda".

"Es lamentable que de todo haya que hacer política", ha proseguido.

Al asumir el término "genocidio", la Cámara Baja se alinea con el lenguaje gubernamental ya que Sánchez lleva varios días utilizando este término que, en cambio, no usa ningún otro líder europeo.

Pese a que la guerra se inició en 2023, es ahora cuando el Congreso le dedicará un minuto de silencio.

Justo el día que el Consejo de Ministros ha dado luz verde a un paquete de sanciones a Israel con el que se pretende hacer un embargo de armas al país hebreo.

La Mesa del Congreso también ha aprobado que el 9 de Octubre, día de la Comunidad Valenciana, no haya pleno. Algo que ya sucedió el 11 de septiembre, Diada de Cataluña, pero no se produjo el 17, festivo en Melilla.

Esto ha motivado otro encontronazo entre Muñoz y el portavoz del PSOE, Patxi López. La popular le ha recriminado que no se respetase el día de la Ciudad Autónoma y el socialista le ha respondido que su partido no tiene diputado por esa circunscripción.

"El PSOE ha decidido dejar de representar a todos los españoles", le ha reprochado Muñoz.