Yolanda Díaz llama a movilizarse tras el 'éxito' de las protestas contra La Vuelta: "Se gobierna desde la calle"

Según el organigrama interno de Sumar, Yolanda Díaz, ya no es la líder del partido. Sólo una "invitada permanente" que acude a los órganos de dirección pero este lunes ejerció de cabecilla de la coalición en una reunión en el Congreso ante los diputados de su formación.

Allí, pidió a "sindicatos, ONGs y formaciones políticas" que "salgan a la calle" y "se organicen".

"Se gobierna desde la calle, no sólo desde las instituciones", ha afirmado a la par que ha pedido que "el Gobierno salga a la ofensiva" porque "ellos" (en referencia a PP y Vox) "no toman las calles" y que hay que "ejercer" la "democracia".

Díaz ha elogiado las protestas contra el equipo Israel Premier Tech en la Vuelta y ha asegurado que "Palestina está consiguiendo la movilización de la gente de nuestro país".

Hace sólo una semana, Sánchez ya aseguró ante sus diputados que agitar la calle, en especial tras las protestas de Palestina, eran el camino a seguir y pidió que las protestas se extiendieran por el resto del mundo.

El resto de los deberes a sus diputados se basan en el "giro social" que dice que tiene que protagonizar el Ejecutivo y del que Sumar sería la pieza clave. "Estamos moviendo al Gobierno", ha presumido.

En ese sentido, ha presumido del Real Decreto contra Israel, que incluye un embargo de armas, y que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros tras otros dos retrasos previos.

"Tiene que ser ambicioso y si no seguiremos levantando la voz", ha asegurado. Incluso ha prometido que "si no lo fuera", pedirán que se "convierta en un proyecto de ley" para que Sumar pueda hacer "todas las modificaciones que considere oportuno" durante el trámite parlamentario.

"Mientras se mate a los niños, no vamos a parar", ha asegurado a la par que ha advertido que este Real Decreto "no es un punto final" y ha pedido "empezar a desmontar toda la economía del genocidio", como próximo objetivo de cara al choque con Israel.

Díaz cree que el "el PP se coloca del lado de la economía del genocidio".

De cara a los Presupuestos, Díaz ha pedido a sus diputados que eleven "la bandera" de una prestación universal por hijo y que ha cifrado en 200 euros al mes. "Un país que crece al 3,2% no se puede permitir pobreza infantil", ha detallado.

También ha pedido avanzar en la educación universal de 0 a 3. "Nos tenemos que volcar en esta tarea", ha terciado.

En esa línea ha tildado de "terrorismo" el ataque a un centro de menores inmigrantes este pasado fin de semana en Monforte de Lemos (Lugo)

"No nacimos odiando", ha asegurado y ha augurado que "el PP es el combustible de Vox".

También cargó contra el partido de Feijóo por votar en contra de la oficina anticorrupción que promovía Sumar y ha augurado que la van a lograr porque es una recomendación del GRECO.

"Al PP le importa un rábano la corrupción", ha sentenciado a la par que ha asegurado que han "desnudado al rey".

Un acto que comenzó con retraso ya que varios de los diputados no habían llegado a la hora prevista. En los pasillos, algunos lo achacaban al metro que iba saturado.