Yolanda Díaz pide una "pequeña investigación" para esclarecer qué ha pasado con los fallos de las pulseras antimaltrato

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha pedido que se haga una "pequeña investigación" para esclarecer qué ha pasado con las pulseras de control telemático de la ubicación de agresores machistas y ha indicado que, si han existido fallos, se repare a las víctimas que pudieran haber resultado perjudicadas.



En declaraciones a los medios de comunicación este lunes, la dirigente de Sumar ha expresado que "es conveniente que se esclarezca todo lo que ha pasado durante estos meses de aplicación de un sistema que parece que no funcionaba correctamente", en referencia a las incidencias del sistema Cometa, que controla la ubicación de agresores con orden de alejamiento.



"El mecanismo de las pulseras a día de hoy, por la información que da el Ministerio de Igualdad, está funcionando correctamente. Ahora bien, si han existido fallos o disfunciones hay que aclararlo", ha destacado.

Sobre si ha habido mujeres afectadas por estos fallos, la ministra no ha dudado en dejar claro en que si esto es así se las repare.

"Si hubo mujeres que se vieron perjudicadas por estos fallos, desde luego, como es lógico, el derecho a la reparación. (...) Si los fallos antecedentes existieron, como siempre, que se aclare, que se haga una pequeña investigación, sepamos qué es lo que ha pasado y, por supuesto, el derecho de reparación de las víctimas", ha insistido Yolanda Díaz.

Sin rastro de Ana Redondo

A fecha de este lunes, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, no ha comparecido públicamente para dar explicaciones sobre los fallos en las pulseras de control telemático de maltratadores.



Desde el Gobierno han reconocido incidencias puntuales pero nunca afecciones a la seguridad de las víctimas mientras que el PP insiste en exigir la dimisión de la ministra de Igualdad.

Fuentes del Gobierno han centrado el problema, ya resuelto, en la transición técnica que implicó entre 2023 y 2024 el cambio de empresa adjudicataria -de Telefónica a Vodafone junto a Securitas Seguridad España-, que implicó que algunos datos no llegaron a los juzgados en plazo, aunque al recuperarse se reabrieron los procedimientos.

Han subrayado que los dispositivos, que ni se compran en AliExpress, como ha denunciado el PP, ni cuestan 150 euros, han funcionado correctamente avisando a las víctimas siempre que estaban en peligro y también que ninguna mujer con dispositivo fue asesinada en tres años y que no ha habido excarcelaciones por fallos del sistema.

Al respecto, la Asociación de Mujeres Juristas Themis ha manifestado que el cambio de pulseras y, concretamente, de la empresa proveedora, sí supuso desprotección para mujeres víctimas porque durante "unos meses" no se pudieron probar las denuncias por quebrantamiento de condena.



La abogada y portavoz de la asociación, Ángela Alemany, ha explicado a Efe que las víctimas estuvieron desprotegidas en su momento porque no tenían pruebas y se produjeron absoluciones y sobreseimientos, y que esa situación duró varios meses a lo largo del año pasado. Desde el Gobierno niegan estas afirmaciones.

Cómo funcionan las pulseras

El sistema Cometa, creado en 2009, provee actualmente de estas pulseras a más de 4.500 mujeres, con una cobertura total de 8.600 personas (víctimas más agresores controlados).



Las víctimas disponen de un teléfono inteligente y un botón de pánico con alerta inmediata mientras que los agresores lleva, además de un móvil, una pulsera diseñada para ser extremadamente resistente, duradera y capaz de funcionar en condiciones adversas.

Todo ello está conectado a la plataforma Vodafone Invent, que gestiona posiciones, distancias y alertas.



El sistema permite asignar más de un dispositivo en casos múltiples, implica una menor estigmatización al consistir sólo en un móvil y un botón y los dispositivos son resistentes, con gran autonomía y con sistemas alternativos al GPS, según informa el Gobierno.