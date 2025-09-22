Redondo anuncia que Igualdad licitará "en unos meses" un nuevo contrato para la gestión de las pulseras tras los fallos

El Ministerio de Igualdad licitará "en unos meses" un nuevo contrato para la gestión de los dispositivos Cometa de control telemático de agresores machistas, que incorporará "mejoras técnicas" tras los fallos detectados en las pulseras

En esas mejoras se incorporará una plataforma para disponer en todo momento de los datos de estos dispositivos después de lo que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha calificado como "deficiencias en el volcado de los datos" de estas pulseras antimaltrato.



"Las pulseras funcionan. El dispositivo Cometa siempre ha funcionado y sigue funcionando correctamente. Y está en conexión inmediata con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Juntos realizamos un gran trabajo salvando vidas a diario", ha afirmado Redondo este lunes en Al Rojo Vivo, donde ha dejado claro que no tiene ninguna intención de dimitir.

Fue en la anterior legislatura, con Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad, cuando se decidió cambiar el sistema de pulseras antimaltrato para mejorarlo. Ese cambio se realizó en la etapa de la actual ministra al pasar de Telefónica a Vodafone y Securitas.



En ese momento, ha comentado, hubo una "deficiencia en el volcado de datos" que provocó una dificultad en el acceso a la información de los datos históricos de quebrantamiento de las órdenes de alejamiento por parte de algunos agresores.

En este punto, la titular de Igualdad ha admitido que no puede cuantificar los casos de fallos porque es un sistema "muy complejo" y ha revelado que ha pedido a Fiscalía que le dé el número concreto.

No dimitirá

Sobre su futuro al frente del Ministerio de Igualdad ha señalado que no se plantea dimitir, como exige el PP, porque "estamos haciendo un excelente trabajo", negando de manera reiterada fallos en las pulseras.

Redondo ha insistido en que las mujeres han estado protegidas "en todo momento" y ha sostenido que es "absolutamente falso y un bulo que estas pulseras se compraran por AliExpress" porque están diseñadas para el sistema Cometa y homologadas en la Unión Europea.



También ha negado que los datos relativos a estos dispositivos estuvieran en manos de una empresa israelí, porque son propiedad del Ministerio y ha lamentado que con "tantas falsedades y tantas mentiras" se "amedrenta" y "asusta a las víctimas".

En este sentido se ha mostrado muy crítica con el Partido Popular, al que ha acusado de utilizar el miedo y amedrentar a las víctimas "como ariete político contra el Gobierno", "simplemente para ganar un puñado de votos", algo que ha calificado de "ruin, mezquino y absolutamente injusto".