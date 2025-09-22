El PSOE pide que no se critique el funcionamiento de las pulseras: "Si jugamos al miedo, empoderamos al agresor"

El PSOE muestra su "preocupación" porque se haya instalado en el centro del debate el asunto de los apagones en las pulseras de control a los condenados por violencia de género.

"Lo hemos hablado en la Ejecutiva", admitía la portavoz Montse Mínguez tras la reunión presidida en Ferraz por la vicesecretaria general, María Jesús Montero, ya que Sánchez se encuentra en Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU.

Los socialistas expresan su "preocupación" por el discurso que está manteniendo el PP en esta materia. Unas argumentaciones que, a juicio de Mínguez, se basan en "mentir, generar bulos y provocar ese miedo" por puro "electoralismo".

La portavoz de la Ejecutiva quiso recalcar que "los dispositivos no fallan y las pulseras funcionan". "Si jugamos al miedo, empoderamos al agresor", añadió.

En cuanto a la lentitud del Ministerio de Igualdad a la hora de ofrecer datos —que todavía no ha facilitado el número de afectados—, Mínguez lo justificó alegando que existen "detalles técnicos" y especificó que "se trataba de un traspaso en la migración de datos durante un periodo de tiempo".

"Es un tema que no es menor y que sí que les pido que seamos correctos con las cifras", terciaba y recalcaba que "no ha habido ninguna mujer desprotegida". "Dejemos de difundir bulos y de decir que aquí nada funciona", añadía porque "no ha muerto ni una sola mujer a manos de su agresor".

"Cuando se tengan los datos, se darán tal y como ustedes los están requiriendo", recalcó. Tampoco quiso confirmar si la ministra de Igualdad, Ana Redondo, comparecerá en el Congreso para dar explicaciones, tal y como exige el PP. "Lo veremos", zanjó.

Según el PSOE, existe un informe de la Fiscalía, fechado el jueves por la noche, que rectificó la alerta inicial. "Lo ha aclarado", apuntó Mínguez, quien aseguró que el Ministerio también ha ofrecido información.

"Creo que se han dado las explicaciones oportunas", afirmó, aunque tampoco quiso ofrecer un respaldo cerrado a Redondo.

Mínguez insistió en que "lo que mata es negar la violencia de género" y acusó al PP de pactar con Vox para "quitar las concejalías de Igualdad". "No está pactando a favor de las mujeres", concluyó.

En las imágenes de la Ejecutiva, difundidas por Ferraz, se ve a María Jesús Montero y Mínguez rodeada de otras mujeres como la secretaria de organización, Rebeca Torró, o la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé. Una cúpula de mujeres para contrarrestar el escándalo de las pulseras.

Sobre la toma en consideración de la ley pactada entre PSOE y Junts para ceder las competencias de inmigración a Cataluña, que se debatirá el martes en el Congreso.

Mínguez pedía que no le pidan "achacar al PSOE lo que voten otros partidos". Ya que la propuesta caerá, ya que Podemos está en contra. "Respeto absoluto por las mayorías y cada partido elige lo que vota o lo que no vota", terciaba y recalcaba que "el PSOE cumple sus acuerdos y suda la camiseta".