El PP exige "el cese inmediato" de la ministra de Igualdad por la polémica de las pulseras: "Como mujer, debería sentir vergüenza"

El Partido Popular exige la "dimisión inmediata" de la ministra de Igualdad Ana Redondo, por el escándalo de las pulseras antimaltrato. "Pero como no parece que se vaya a dar", apunta Alma Ezcurra, "debería ser destituida de manera fulminante por el presidente del Gobierno".

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP comparecía este lunes, en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección, anunciando una "ofensiva total" de su partido para "esclarecer y poner soluciones" al escándalo de los dispositivos fallidos.

"Le hablo como mujer y servidora pública, lo mismo que la ministra", ha insistido Ezcurra. "Debería sentir vergüenza por fallar en su primer y único cometido, que es proteger a las mujeres que más lo necesitan, y en el momento que más lo precisan".

Para los populares, el Gobierno ha demostrado "una negligencia culpable" en este caso. "Porque los fallos los cometemos todos, son humanos", ha admitido la dirigente popular.

"Pero en lugar de arrojar luz cuando fueron advertidos, la ministra decidió no hacer caso a las advertencias y, después, ocultar lo sucedido".

Para el PP, se añade asimismo, un uso "partidista" del desastre, "insultando a los jueces y abogados que avisaron, a los técnicos que alertaron y a la oposición que lo denuncia, acusándonos a todos de generar pánico con bulos".

Comparecía Ezcurra pocas horas después de que hasta la vicepresidenta segunda de Gobierno, Yolanda Díaz, reclamase una "pequeña investigación" sobre los "fallos" en el sistema de protección a mujeres víctimas de violencia de género. Y justo antes de que el Ejecutivo anunciara una nueva licitación del contrato.

"Si todo estaba bien, ¿por qué lo arreglan?", se preguntaba después con ironía un portavoz de la dirección popular.

El pasado viernes, Alberto Núñez Feijóo acusaba al Gobierno de "incompetencia, indolencia, ocultación y mala fe" en el escándalo de las pulseras. Y llegó a señalar al Ejecutivo por "no ser la primera vez" en que su "mala gestión" beneficia a "depredadores sexuales".

Jaime de los Santos (de espaldas), se dirige a Alberto Núñez Feijóo y a Alma Ezcurra, este lunes durante el Comité de Dirección del PP. Diego Puerta

Los populares recuerdan que los fallos en las pulseras fueron avisados por el Consejo General del Poder Judicial, por las Fuerzas de Seguridad del Estado, por el Observatorio de la Igualdad y hasta por las víctimas: "El Gobierno, en vez de proteger a las mujeres, ni siquiera las advirtió".

Antes del Comité de Dirección de este lunes en Génova, el vicesecretario de Igualdad, Jaime de los Santos, redoblaba el envite del PP contra la ministra, Ana Redondo, criticando que invierta "hasta 12 millones de euros en campañas publicitarias" como la última de Por huevos, "que no sirven para nada".

Sobre todo, dijo en una entrevista televisiva, porque "la propaganda" no sustituye la seguridad de las mujeres maltratadas: "Lo que ha ocurrido con los errores de las pulseras es insoportable" y el Gobierno, "una vergüenza permanente".

Ofensiva parlamentaria

Según ha dicho Ezcurra, este caso de "negligencia política" es responsabilidad de la ministra y "muy directamente" del presidente, Pedro Sánchez. Y en la ofensiva parlamentaria que inicia el PP esta semana, dice esperar el apoyo del conjunto de las dos Cámaras, "porque no es debate de partido, y no admite ni filtros ni tamices ideológicos".

Sobre todo, insistió la dirigente del PP en apelar a "aquellos partidos a los que se les llena la boca de feminismo". Según dijo, el desastre de las pulseras que han "beneficiado judicialmente a maltratadores y desprotegido a víctimas de violencia" no admite "cálculo electoral". Porque las afectadas, "son víctimas, personas con nombre y apellidos"

Este martes, los populares organizarán una sesión monográfica en el Senado sobre violencia de género. "A ella, acudirán expertos y consejeros" de los gobiernos autonómicos del PP, y el PP ha invitado "a los del PSOE", con la esperanza de que acudan.

"También está invitada la ministra para que dé explicaciones... si sigue en su cargo", expresó Ezcurra, "aunque ojalá no sea así".

Por su parte, el Grupo Popular en el Congreso, solicitará la reprobación de la titular de Igualdad, "también en el caso de que siga en su cargo", insistió Ezcurra, señalando directamente a Sánchez. "El presidente tiene que dar solución a un problema gravísimo, y no es una petición de partido, es de sentido común", sentenció.