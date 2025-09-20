Tellado pide la dimisión de la "incompetente" Ana Redondo por el escándalo de las pulseras: "Las compraron en AliExpress"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha exigido este sábado la "dimisión inmediata" de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras el fallo de las pulseras de control a maltratadores.

En un acto del partido en Santa Cruz de Tenerife, el dirigente popular ha calificado a Redondo de "incompetente y negligente" por "poner en peligro" a las mujeres.

Tellado también ha insistido en el origen de los dispositivos GPS. "Las compraron en AliExpress", ha denunciado. "Puede dar lugar a risas pero no tiene ninguna gracia".

De hecho, lo ha descrito como "una metáfora del feminismo de este Gobierno, un feminismo de AliExpress".

Las palabras de Tellado llegan tras la denuncia del sindicato policial Jupol, que advirtió de que las pulseras se adquirieron a través de la plataforma china de venta online AliExpress.

Jupol alertó de que estos fallos provocan "ansiedad y desprotección" a las mujeres que deberían estar protegidas por orden judicial. Para el sindicato, el sistema no garantiza la seguridad de las víctimas.

Comisión Europea

Tellado también ha subrayado que el Ejecutivo fue advertido hace meses de los fallos, pero no actuó y "trató de ocultar" el problema. "Han intentado taparlo para que nadie se enterase y ahora que se ha descubierto se esconden", criticó.

"¿Dónde están Ana Redondo, Marlaska, Bolaños o Sánchez? Nadie lo sabe. Es un Gobierno de incompetentes y negligentes", ha dicho.

El portavoz del PP ha advertido de que el caso podría vulnerar hasta cuatro directivas europeas. El partido ha elevado el asunto a la Comisión Europea al considerar que las víctimas de violencia de género han quedado "desprotegidas".