Choque Podemos-Junts: Belarra tacha de "racista" ceder la inmigración y Turull la acusa de "anticatalanista como PP y Vox"

Choque entre Podemos y Junts. Ione Belarra ha calificado de "racista" la iniciativa para transferir a Cataluña competencias en inmigración que PSOE y Junts llevarán el martes al Pleno del Congreso.

En una entrevista en RTVE, la secretaria general de Podemos ha asegurado que su partido no apoyará la toma en consideración de la proposición de ley.

La dirigente ha denunciado que el texto parte de una "motivación abiertamente racista". A su juicio, el preámbulo describe la inmigración como "un problema que pone en riesgo la cohesión social".

Las palabras de Belarra han encontrado respuesta inmediata en Junts. Su secretario general, Jordi Turull, ha acusado a Podemos de "anticatalanismo".

Llamarles racistas "es un calificativo que ni las peores cloacas del Estado se atreven a decir", ha asegurado Turull en el consell nacional de Junts celebrado este sábado en Figueres (Gerona).

"No se explican estas declaraciones, o no se han leído la ley, o no conocen Cataluña", ha añadido.

Belarra ha pedido al PSOE y a Junts, así como al resto de socios del Gobierno, que "no se escondan detrás de las legítimas demandas de autogobierno del pueblo catalán", para justificar esa ley.

Y ha recordado que Podemos siempre ha apoyado esas demandas, "incluso en los momentos más difíciles", cuando rechazó la aplicación del artículo 155 de la Constitución durante el procés y respaldó el derecho a decidir de los catalanes.

Inmigración

El enfrentamiento entre Junts y Podemos llega en vísperas de la votación sobre la proposición para delegar competencias en inmigración.

La iniciativa de transferir la gestión de la inmigración a Cataluña será previsiblemente rechazada por PP, Vox y Podemos.

En caso de que la ley se tumbe, advierte Turull, "se activará aquello de 'antes roja que rota'". "Podemos comparte modelo territorial con Vox y el PP".

Y los de Belarra responden: "Es una norma que sólo se entiende en el marco de la pugna electoral que mantienen Junts y Aliança Catalana, un hecho constatado por todos los analistas políticos en Cataluña y en el conjunto del Estado, ya que Aliança Catalana recorta distancia con Junts en las encuestas".

En cualquier caso, la líder de Podemos ha señalado que Junts no se ha puesto en contacto con su formación pero tampoco el PSOE, con quien ha asegurado que mantiene "una distancia enorme".

"No hay conversaciones con el Gobierno porque ha entrado en una deriva que no sólo es mala para España ahora, sino que le está poniendo una alfombra roja a un posible Gobierno del PP y Vox", ha dicho.

En el Gobierno asumen que el trámite se encuentra atascado y difícilmente prosperará en el Congreso.

Según fuentes de Moncloa, la actitud de Junts inquieta al Gobierno porque estos reveses parlamentarios ensombrecen la posibilidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2026.

En Moncloa, en cualquier caso, consideran que Junts trata de reaccionar a los sondeos.

Las encuestas sitúan a la formación de Puigdemont en competencia directa con Aliança Catalana, partido independentista con un duro discurso sobre inmigración.