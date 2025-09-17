El Congreso insta al Gobierno a derogar la Ley de Vivienda porque "reduce la oferta y sube los precios y la okupación"

Nuevo revés parlamentario para el Gobierno. El Congreso ha aprobado este miércoles una iniciativa del PP que insta a derogar la Ley de Vivienda de 2023, al considerar que ha generado "inseguridad jurídica, subida de precios, reducción de la oferta y más okupación e inquiokupación".

La moción ha salido adelante con los votos del PP, Vox, Junts y UPN.

El Congreso también ha aprobado otro punto, también impulsado por los populares, que pide medidas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes. En este caso, ha contado con el respaldo del PSOE y el rechazo de Sumar.

El voto favorable de Junts se suma a otros desencuentros recientes con el Ejecutivo. La formación de Carles Puigdemont ya advirtió que "este otoño pasarán cosas que no han pasado hasta ahora".

Los independentistas han tumbado ya varias iniciativas en el Congreso, como la reducción de la jornada laboral, medida estrella de Yolanda Díaz, y la creación de una agencia anticorrupción.

En el Senado también Junts ha respaldado al PP. La Cámara Alta ha reprobado este miércoles por tercera vez en un año al ministro de Transportes, Óscar Puente, con el apoyo de PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria, mientras ERC ha optado por la abstención.

Según fuentes del PP, se trata de un "nuevo varapalo" parlamentario al Gobierno, que ve cómo socios se alinean con la oposición. "Ni la sociedad española ni el Parlamento respaldan ya al ministro", insisten estas fuentes.

Precisamente este miércoles la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha preguntado a Sánchez en la sesión de control si "cree que podrá seguir gobernando".

A Nogueras no le vale con el "bla, bla, bla" —ha dicho—, sino que quiere "hechos". En su réplica, Sánchez le ha asegurado la "máxima voluntad" de cumplir con los acuerdos entre Junts y el Gobierno.

Junto a Junts, Podemos también está complicando el arranque de curso al Gobierno. Ha rechazado medidas como la delegación de competencias migratorias a Cataluña y ha denunciado al Ministerio de Economía por no frenar la compraventa de armas con Israel.