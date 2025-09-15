Feijóo: "El responsable del boicot a La Vuelta es Sánchez, no puede gobernar quien jalea la violencia entre compatriotas"

El presidente del Partido Popular sabe que cada intervención, acto público y respuesta es un mitin de campaña electoral. Y también sabe, o eso dice ante los micrófonos, que se le acumulan los asuntos a los que referirse.

Porque este lunes, Alberto Núñez Feijóo tenía que elegir, por ejemplo, entre "los gravísimos hechos acontecidos ayer en Madrid" y la corrupción que "cerca al presidente del Gobierno".

Es decir, entre el boicot a La Vuelta que hizo cancelar su etapa final en la capital y el escándalo de hermano de Pedro Sánchez, a punto de su procesamiento en la Audiencia de Badajoz.

Lo solventó Feijóo tirando por elevación, y estableciendo que el desgobierno del domingo en Madrid es consecuencia de un presidente que no gobierna. Entre otras cosas, por estar "acorralado por la corrupción".

Y que, por eso, "alentó por la mañana una protesta que ya había tomado tintes violentos, poniendo en riesgo la seguridad de los deportistas". De modo, que ésa es la razón por la que "el Gobierno del muro inventa cada día un nuevo modo de frentismo", para dividir a la población.

Como conclusión, sentenció que "Sánchez es el responsable de unos actos de violencia que deberían avergonzar a todo aquél que se preocupe por España". Como diagnóstico, admitió que "cada día" tiene que hablar "de algo inédito" al hacerle oposición a este Gobierno.

Y como receta, pues, dejó dicho que "lo nunca sucedido, cuando sucede cada día, no se puede naturalizar, y yo me comprometo", una vez más, "a que España pasará página".

"Aplausos terroristas"

Porque el boicot "del presidente, de ministro y exministros" a La Vuelta "afectó a un evento que es parte de la marca España". Porque Sánchez, los miembros de su Gobierno y las líderes de Podemos "han alentado, e incluso participado, en actos de violencia que han dejado a 23 policías heridos".

Y como "no puede gobernar alguien que jalea la violencia entre compatriotas", advirtió el líder del PP, cuando él llegue a la Moncloa, prometió que "frente a la violencia política y la sociedad rota que impulsa el Gobierno del muro, yo quiero una sociedad plural y en paz".

E hizo una solemne promesa: "Mi gobierno no levantará un muro, nunca aplaudirá la violencia de nadie, y jamás recibirá el aplauso de unos terroristas".

Comparecía Feijóo para presentar al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, menos de 24 horas después de que la ciudad fuese escenario de un fracaso.

La última etapa de la Vuelta a España, que tradicionalmente engrandece el escenario majestuoso de la capital, hubo de ser cancelada, porque "el mayor dispositivo para un evento deportivo" de nuestra historia fue incapaz de contener la "protesta pacífica" por la guerra de Gaza.

De Gaza a Badajoz

A Feijóo se le comían las preguntas internas sobre la responsabilidad del Gobierno en los hechos. Si el presidente y sus ministros alentaron el boicot; si el delegado del Gobierno celebró su propio fracaso; si los agentes quedaron "vendidos" ante la turba, como los sindicatos policiales denunciaron; si se puede llamar "violencia por la paz" a lo ocurrido...

Pero también, y quizá sobre todo, si todo este lío -que genera una polémica inescapable- trataba de servir para tapar que "el Gobierno no gobierna, que no tiene Presupuestos, que no tiene mayoría parlamentaria, y que está cercado por la corrupción". Porque este lunes, como pasa cada semana desde hace meses, una nueva citación judicial quedaría opacada por la bronca antiisraelí si él no la citaba.

La Audiencia Provincial estudia este lunes los recursos de la Fiscalía y de los 11 investigados, entre ellos David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, contra el auto de procesamiento por su contratación en la Diputación de Badajoz, y en el que las acusaciones piden tres años de prisión.

La bronca ya escaló -y con ella la crisis diplomática con Israel- el pasado lunes, cuando Pedro Sánchez compareció solemnemente para anunciar un paquete de sanciones contra el Gobierno de Benjamin Netanyahu. Y ya entonces, desde el PP se acusó a la Moncloa de "abusar de la política exterior para tapar las vergüenzas corruptas" del entorno del presidente.

Porque todo pasaba en vísperas de que su esposa, Begoña Gómez, declarara como imputada ante el juez Peinado, por un quinto delito, esta vez el de malversación de fondos públicos.

Así que, ¿qué hacer con lo de Gaza? ¿Cómo compatibilizar esas denuncias del día a día con el presunto uso de las calles para amedrentar, alentar el boicot y, luego, apropiarse políticamente de la movilización violenta?

Quien escribió el discurso logró que Feijóo hablara sin tapujos de "la indudable crisis humanitaria" que se está produciendo en la guerra de Gaza. Pero que ésta no se puede usar como "una cortina de humo" más, junto con "los ataques a los jueces y a los servidores públicos, como hizo ayer el Gobierno abandonando a los policías".