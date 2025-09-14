-
Sánchez y Montero comparten acto este domingo de inicio de un curso político que será electoral en Andalucía
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, protagonizarán en Málaga este domingo un acto conjunto que supone el inicio por parte de los socialistas de un curso político que desembocará en 2026 en un año electoral en Andalucía, ya que los comicios autonómicos deberían celebrarse en junio de 2026, de agotarse la legislatura, cuatro años después de los anteriores.
Montero es formalmente desde junio la candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta de Andalucía ante unas elecciones aún sin fecha, aun cuando el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este jueves en el Pleno del Parlamento situara su celebración en junio de 2026, justamente a los cuatro años de la cita electoral de 2022.
Otra hipótesis sobre la fecha de las andaluzas sería su acomodo en la próxima primavera y coincidiría así en año con los comicios también pendientes de celebrarse en Castilla y León, cuyos ciudadanos acudieron por última vez a las urnas para una cita autonómica en febrero de 2022.
Óscar Puente dice que Hurtado y Peinado son casos "claros" de jueces que hacen política
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, considera que los jueces Ángel Hurtado y Juan Carlos Peinado, responsables de las investigaciones al fiscal general del Estado y a la mujer del presidente del Gobierno, respectivamente, son casos "claros" de jueces que hacen política, respaldando así las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Ve en la investigación que Peinado dirige contra Begoña Gómez, mujer del jefe del Ejecutivo, una "causa prospectiva de libro" en la que "se investiga a una persona y su vida" para ver "si se encuentra algo", si bien en el caso judicial del hermano de Pedro Sánchez, niega que sea prospectiva, pero cuestiona que "haya prueba".
En una entrevista publicada este domingo por elDiario.es, Puente afirma que "estamos en una situación absolutamente artificial, ficticia, creada para intentar desbancar a un gobierno que nunca ha aceptado la derecha de este país, ni la política ni la judicial, y", que es "algo insoportable para determinados jueces", asevera el ministro, para quien el regreso a España del expresidente catalán Carles Puigdemont sería cumplir la ley.
Por otro lado, el ministro Puente defiende la inocencia del fiscal general del Estado, a quien -subraya- "se le va a juzgar sin la más mínima prueba", aunque, en su opinión, "una sentencia condenatoria no sería ni mucho menos sorprendente", dado que la causa ha seguido avanzando pese a no encontrar "ninguna prueba que lo incrimine" y se le ha impuesto una fianza inusualmente alta (150.000 euros).
