El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, protagonizarán en Málaga este domingo un acto conjunto que supone el inicio por parte de los socialistas de un curso político que desembocará en 2026 en un año electoral en Andalucía, ya que los comicios autonómicos deberían celebrarse en junio de 2026, de agotarse la legislatura, cuatro años después de los anteriores.

Montero es formalmente desde junio la candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta de Andalucía ante unas elecciones aún sin fecha, aun cuando el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este jueves en el Pleno del Parlamento situara su celebración en junio de 2026, justamente a los cuatro años de la cita electoral de 2022.

Otra hipótesis sobre la fecha de las andaluzas sería su acomodo en la próxima primavera y coincidiría así en año con los comicios también pendientes de celebrarse en Castilla y León, cuyos ciudadanos acudieron por última vez a las urnas para una cita autonómica en febrero de 2022.