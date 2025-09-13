El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha caído a un "infierno judicial y político del que ya no va a poder salir" y ha instado al presidente a que "no arrastre al país a la deriva de su partido y de su propia persona".

Para Tellado, el Ejecutivo de Sánchez "se comporta de forma desesperada porque está contra las cuerdas" al igual que ocurre con "los manotazos del boxeador sonado contra la lona", y ha señalado que el PSOE parece que "ha trasladado las casas del pueblo a los tribunales".

"Tienen miedo y se les ve en sus caras", ha proseguido el número dos del PP, quien ha indicado que los socialistas "no podrán acallar a jueces y magistrados" y que "tendrán que rendir cuentas en los juzgados y las urnas".