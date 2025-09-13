Abascal negocia con Meloni que participe por vídeo en la cumbre de Vox en Madrid para atraerla a los Patriots de Orbán

Vox celebra este fin de semana en el Palacio de Vistalegre de Madrid el acto Europa Viva 25, su gran cita de arranque de curso con la que busca consolidar su influencia en la derecha europea. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el partido está ultimando que Giorgia Meloni intervenga de forma telemática.

La presencia de la primera ministra italiana es un objetivo prioritario para Santiago Abascal. Según fuentes de Vox, permitiría trasladar una "imagen de trabajo de unidad" entre Patriots y el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), del que forma parte Meloni.

La estrategia, explican en la formación, consiste en dar un paso más hacia el sueño de un "supergrupo" que aglutine a todas las fuerzas de la autodenominada derecha soberanista o alternativa, también etiquetada por sus adversarios políticos como ultraderecha, derecha radical o populista.

El pasado miércoles se dio a conocer el programa preliminar del acto, tal y como avanzó este periódico. En él figuraban dirigentes del partido de Viktor Orbán, de Marine Le Pen, del FPÖ austriaco, del Chega portugués y de la Heritage Foundation, el think tank conservador de Estados Unidos.

En las últimas horas, sin embargo, Vox ha logrado reforzar aún más el cartel del domingo.

¿Las novedades? Viktor Orbán participará de forma telemática desde Dubái y André Ventura, líder de Chega, viajará hasta Madrid. La tercera gran sorpresa, todavía pendiente de confirmación, sería la intervención de Meloni.

La italiana no forma parte de Patriots, pero su apoyo tendría un valor simbólico clave en el tablero europeo. Sería, además, un espaldarazo personal para Abascal en su papel de presidente de Patriots.

Otra de las intervenciones destacadas del domingo será la del presidente argentino, Javier Milei, que finalmente participará por videoconferencia tras cancelar su viaje a Madrid.

El mandatario atraviesa un momento político complicado tras su derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y las acusaciones de corrupción contra su hermana, Karina Milei. En este contexto, ha optado por cancelar su viaje a España y participar en el acto de Vox en remoto.

Patriots y ECR

La cita de Vistalegre llega cuando está a punto de cumplirse un año desde que Abascal asumió el liderazgo de Patriots Party. La formación, impulsada por los húngaros de Fidesz, se fundó en verano de 2024 tras las elecciones al Parlamento Europeo.

En la Eurocámara, con 86 eurodiputados, Patriots ocupa la tercera fuerza, solo superada por el Partido Popular Europeo y los socialdemócratas.

A día de hoy, Patriots ya engloba a 16 partidos de hasta 13 países europeos. Son formaciones que gobiernan en países como Hungría (Fidesz), Italia (Liga) o Países Bajos (Partido por la Libertad) y próximamente en Austria (FPÖ).

En Francia (Agrupación Nacional), República Checa (ANO 2011), Portugal (Chega!) o España (Vox), se encuentran entre las tres primeras fuerzas más votadas.

Cuando se gestó el partido, la intención inicial de Orbán era crear un supergrupo único de derechas —los 86 de Patriots más los 80 de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR)—, lo que le hubiera otorgado la segunda posición en Bruselas, pisándole los talones a la derecha tradicional porque sólo les separarían 22 escaños.

"Los partidos de derecha deben colaborar; estamos en manos de dos mujeres que deben llegar a un acuerdo", reclamó públicamente Orbán en junio de 2024. El dirigente húngaro se refería a Le Pen, que es, con diferencia, la que más escaños aporta a Patriots, y a Giorgia Meloni, la cabeza más visible del otro grupo de derechas.

Pero el deseo de Orbán no se hizo realidad. La rivalidad entre ambas impidió que el proyecto saliera adelante.

Y ahora, Abascal se marca retomar esa "gran aspiración" del húngaro. "A largo plazo la unión de Patriots y ECR va ser posible, pero en estos momentos hay muchos gallos", explican fuentes de Vox.

Y en ese objetivo, Abascal juega con una ventaja, a juicio de Vox. La buena sintonía entre la mandataria italiana y el político español, sostienen fuentes del partido, facilitará la colaboración entre Patriots y ECR.

Durante la pasada legislatura, Vox formó parte de esta familia europea, pero tras los comicios de hace dos años decidió abandonarla para unirse a Patriots. Pese a ello, Abascal afirmó que mantendría una "relación especial" con los partidos de ECR. "Giorgia Meloni siempre será una socia, amiga y aliada de Vox", dijo el 8 de julio de 2024.

Abascal quiere funcionar como una especie de "pegamento", explican fuentes del partido, que permita allanar el camino para un mejor entendimiento con los de Meloni, pero también con los aliados de Vox en Estados Unidos y Latinoamérica.

Vox acoge esta cumbre, además, en un momento en el que todas las encuestas le sonríen. La última publicada por este periódico y elaborada por SocioMétrica da a los de Abascal un porcentaje de voto del 16,1%, con lo que obtendría 20 escaños más que los actuales, hasta alcanzar los 53.