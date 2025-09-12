Líderes del PP dicen que si Sánchez se creyera la ventaja que le da el CIS de Tezanos iría a las elecciones "mañana mismo"

En la dirección del PP aseguran que, si Pedro Sánchez creyera realmente la ventaja que le otorga el CIS de José Félix Tezanos, "convocaría elecciones mañana mismo".

El sondeo publicado este jueves otorga al PSOE una estimación del 32,7%, frente al 23,7% que calcula para los populares.

"Si el PSOE va a meterle al PP nueve puntos de diferencia, Sánchez debería convocar elecciones y sacudirse para siempre al independentismo", afirman fuentes de la dirección del partido de Alberto Núñez Feijóo.

Esas mismas fuentes destacan, con cierta ironía, que "ya no es noticia que Tezanos diga que el PP va fatal, lo sorprendente sería que dijera lo contrario". A su juicio, Tezanos ha "hundido todo el prestigio de un instituto público" para favorecer los intereses de Sánchez.

En ese tono, volviendo a tirar de humor, remarcan que "por cada citación judicial, Tezanos sube un punto al PSOE".

Bromas aparte, en el PP confirman a este periódico que Tezanos deberá comparecer en la comisión del Senado que investiga su gestión al frente del CIS. Allí, avanzan, tendrá que responder por la pérdida de credibilidad de los sondeos.

Esas mismas fuentes informan además que el partido prepara ya el interrogatorio al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en el marco de esa misma comisión en la Cámara Alta.

La 'cocina' de Tezanos

Mientras la media de intención de voto del PSOE calculada con las últimas encuestas de La Razón, esRadio, Prisa, Electomanía, El Mundo y EL ESPAÑOL es del 26,58%, el barómetro del CIS divulgado este jueves dispara a los socialistas hasta el 32,7%.

Son 6,12 puntos porcentuales de diferencia entre el estudio presidido por José Félix Tezanos y el resto de sondeos privados.

Esa brecha se aumenta aún más en el caso de la estimación del voto para el PP con hasta 9,85 puntos de diferencia. El CIS hunde a los populares dejándoles en el 23,7%, en contraste con el 33,5% que les otorga la media del resto de encuestas.

"Tezanos es a la demoscopia lo que García Ortiz a la Fiscalía", afirman en el PP.

La última vez que el organismo público dio ganador al PP en sus estimaciones fue justo antes de las elecciones generales de julio de 2023. Desde entonces, Tezanos es el único que ha mantenido a Sánchez por delante en sus sondeos.

A pesar de los casos de corrupción que rodean al PSOE, el barómetro del CIS publicado este jueves refleja un incremento de 5,7 puntos para el PSOE respecto a julio y una caída de 2,8 puntos para el PP, lo que representa la mayor distancia entre ambos partidos desde abril de 2024 (9 puntos).

Pero las disparidades del CIS con respecto al resto de encuestas no son nuevas.

Con su llegada al organismo público en el año 2018, Tezanos eliminó la llamada cocina electoral, que ponderaba los resultados según el recuerdo de voto de los encuestados.

Esta metodología, habitual en casi todos los institutos, elimina a los indecisos asignando un 50% a la abstención, y otro 50% al voto declarado en julio de 2023 (las últimas elecciones generales). Un sistema que ha demostrado una precisión aproximada del 95%.

La decisión de Tezanos de eliminar la cocina ha sido objeto de crítica, no solo políticas, sino de técnicos especializados en estudios demoscópicos.

En su comparecencia en el Senado ante la Comisión de Investigación sobre la Gestión del CIS, el director de SocioMétrica, Gonzalo Adán, reprochó que la encuesta pública abandonara el recuerdo del voto para elaborar sus barómetros.

Adán señaló que mientras el error medio esperado por el tamaño de muestra debería situarse en torno al "2%", el CIS desde 2018 "ha mostrado errores del 2,5% al 2,7% o superiores", pese a utilizar muestras más grandes y a disponer de mayores recursos, por lo que debería ser más preciso que las casas privadas. Por lo que calificó estas equivocaciones como "injustificadas".

Y criticó que las modificaciones metodológicas suelen responder a criterios "políticos" y no a criterios científicos estables.