El Congreso dejaría de celebrar hasta seis plenos en 2026 si las CCAA pidieran aplicar el mismo criterio que con la 'Diada'

La estela que deja Cataluña con la suspensión del Pleno del Congreso de este 11 de septiembre para que los diputados de esta comunidad tengan la posibilidad de acudir a la Diada, podría provocar un efecto dominó en otras seis autonomías el año que viene.

Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Región de Murcia y la Ciudad Autónoma de Melilla celebran en 2026 sus festividades autonómicas coincidiendo con fechas previstas de plenos.

Ninguna de ellas ha mostrado interés, por el momento, para que se suspenda la actividad en la Cámara Baja en esas jornadas.

Sí ocurre este jueves, 11 de septiembre, cuando se celebra el Día de Cataluña. El PSOE pidió la cancelación de esa fecha a la Junta de Portavoces y este órgano dio su consentimiento.

El año pasado, los diputados de Junts se ausentaron de las votaciones en esta misma fecha, por lo que, de repetirse la operación, el Gobierno podía haberse quedado sin los votos suficientes para aprobar las medidas que llevará a examen en el Congreso.

El Ejecutivo debía ratificar el decreto para incrementar las semanas de permiso por nacimiento y cuidado de menores y tramitar la reducción de la jornada laboral, entre otras cuestiones.

Los permisos por hijo fueron ratificados el martes con una amplia mayoría -incluidos los votos del PP, por lo que el respaldo del partido de Carles Puigdemont dejó de ser imprescindible-, mientras que Junts, PP y Vox vetaron el miércoles la reducción de jornada.

Así, la suspensión del Pleno de la Diada no ha tenido ningún efecto político.

En el calendario de sesiones, los plenos ordinarios se suelen distribuir en periodos de tres días, por lo que esta semana se ha compilado toda la actividad entre el martes 9 y el miércoles 10 de septiembre.

Sienta un precedente

Por el momento, ninguna otra comunidad se ha mostrado dispuesta a solicitar la suspensión de un Pleno por celebrar su festividad autonómica. Ni los gobiernos regionales del PP ni del PSOE, consultados por EL ESPAÑOL, están pensando en seguir los pasos de Cataluña.

Desde Castilla-La Mancha, sin embargo, sí que reconocen que el Gobierno y el Parlamento “sientan un precedente” con esta decisión.

“Se entendería muy mal (por no decir que no se entendería), que no se actúe igual de ahora en adelante cuando un Pleno coincida con el día de cualquier autonomía”, aseguran fuentes del gobierno castellanomanchego.

En 2026, el 31 de mayo -día de Castilla-La Mancha- cae en sábado, por lo que tampoco tendrían la posibilidad de solicitarlo. Pero en el Ejecutivo de Emiliano García-Page dejan abierta esa puerta ante futuras ocasiones.

“Veremos si hay algún precedente antes”, insisten las mismas fuentes.

No existe un número exacto de sesiones plenarias anuales, pero contando con que los periodos ordinarios van de febrero a junio y de septiembre a diciembre, el número suele oscilar entre los 25 y los 28 plenos repartidos cada uno en jornadas de martes a jueves.

De esos periodos también habría que descontar la primera semana de cada mes y los festivos nacionales, en los que no hay actividad parlamentaria.

Es decir, en la práctica, el Congreso está otorgando categoría de fiesta nacional a la Diada de Cataluña.

En 2026 cinco comunidades y la Ciudad Autónoma de Melilla celebran sus fiestas autonómicas coincidiendo con jornada de Pleno en el Congreso de los Diputados. Y otros años, dependiendo del calendario, este número podría ser aún mayor.

Todavía en 2025, la siguiente autonomía que conmemora su festividad autonómica coincidiendo con un Pleno en la Cámara Baja es la Comunidad Valenciana, que celebra su día el 9 de octubre.

“No estamos en eso ahora”, responden fuentes de la Generalitat valenciana, al cuestionarles si se plantearían solicitar la suspensión de la sesión en el Congreso de los Diputados.

Cesión al independentismo

Desde el gobierno regional murciano también recalcan que a ellos también les “ha coincidido en alguna ocasión y nunca se ha planteado”. “Se trata de una cesión más al independentismo catalán, no responde a nada más que a eso”, señalan fuentes de este gabinete.

En la gran mayoría de las comunidades la reacción es de incredulidad al consultarles si se proponen seguir la senda de Cataluña. “No nos lo planteamos” es la respuesta más repetida.

Desde el PSOE argumentan que si en el futuro se quiere modificar un Pleno por fiesta autonómica, lo tendrá que pedir un grupo parlamentario y lograr mayoría en la Junta de Portavoces, como ha ocurrido con el caso de Cataluña, a petición de los socialistas.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, condenó hace días que “en 47 años” de actividad parlamentaria “nunca” se ha suspendido un Pleno en la Cámara Baja debido a una festividad autonómica.

“No sé si lo hacen porque no quieren un Pleno el mismo día que tiene que comparecer ante un juez la mujer del presidente del Gobierno”, se preguntó la portavoz del PP, en referencia a la citación de Begoña Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado.

Esa declaración estaba prevista para el 11 de septiembre, pero debido a la petición del abogado de la mujer del presidente de cambiar de fecha la vista, la cita se produjo el miércoles 10 de septiembre.