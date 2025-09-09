El Consejo de Ministros aprobará este martes parte de las nuevas medidas anunciadas por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, contra Israel ante el "genocidio" del que le responsabiliza en Gaza.



Sánchez avanzó este lunes nueve iniciativas que se suman a las que ha ido ya aprobando el Ejecutivo contra Israel y explicó que su aplicación sería inmediata y que el objetivo es aumentar la presión sobre ese país.



Entre ellas figura la aprobación de un real decreto ley que consolide jurídicamente el embargo de armas que se viene aplicando de hecho desde octubre de 2023.

A ese real decreto se suma la prohibición de acceder a España a todas aquellas personas que participen de forma directa en el "genocidio", la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja de Gaza.



Además, España denegará la entrada a su espacio aéreo a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel, y se prohibirá el tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes.



También se prohibirá la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza y en Cisjordania con el objetivo de combatir estas ocupaciones, frenar el desplazamiento forzoso de población palestina y mantener viva la solución de los dos Estados.

Con el mismo objetivo, se limitarán los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales israelíes a la mínima asistencia legalmente obligatoria.