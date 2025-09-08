-
Sánchez acusa a Israel de "exterminar" al pueblo palestino y anuncia nueve medidas para frenar el "genocidio" en Gaza
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes nueve medidas "contra el genocidio en Gaza" y el "exterminio" de Israel al "indefenso" pueblo palestino, entre ellas la aprobación inmediata de la Ley de embargo de armas que tramita ahora el Congreso como respuesta a la muerte de más de 64.000 gazatíes, mucho de ellos niños, por los ataques de Israel en la Franja.
Entre las medidas se incluye la limitación "al mínimo" de la acción consular en los territorios ocupados e impedir el uso de aeropuertos y puertos españoles para el tránsito de armas con origen o destino a Israel.
-
Alegría culpa a Feijóo de las palabras "bochornosas e indecentes" de Tellado: "Es él quien le anima"
Pilar Alegría, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, ha calificado de "bochornosas y absolutamente indecentes" las palabras de Miguel Tellado, secretario general del PP, de este domingo, en las que prometía "cavar la fosa" del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
"En todo este tiempo que lleva Tellado en política nacional, no hemos encontrado algo que no sea insulto ni nada constructivo. Pero si el señor Tellado practica este matonismo dialéctico, este tipo de política, es porque así le anima el señor Feijóo", ha asegurado Alegría en una entrevista en el programa La mirada crítica de Telecinco.
La ministra portavoz, en este sentido, ha asegurado que "la principal responsabilidad es de Feijóo", a quien ha instado a "salir hoy mismo pidiendo perdón por esas palabras que insultan a tantas víctimas y familias". También ha pedido la dimisión de Tellado.
-
Santos Cerdán pide al Supremo que le deje en libertad
La defensa del exsecretario de Organización del PSOE acaba de presentar un escrito en el Tribunal Supremo pidiendo su libertad.
También solicita que declaren como testigos los agentes de la UCO implicados en la investigación.
-
Sánchez comparece para anunciar nuevas medidas contra el "genocidio" en Gaza
El presidente del Gobierno hará una declaración institucional desde Moncloa a las 9:00 horas.
Desde hace días, los socios de coalición, PSOE y Sumar, estaban negociando una serie de medidas contra Israel con la intención de aprobarlas en la reunión del Consejo de Ministros de este martes.
-
El Senado interroga este lunes a la exmilitante del PSOE Leire Díez, investigada por los audios sobre la UCO
La exmilitante del PSOE Leire Díez comparecerá este lunes en la comisión que investiga el 'caso Koldo' en el Senado después de su imputación por los audios en los que supuestamente ofrecía tratos de favor a empresarios con causas judiciales abiertas a cambio de información sensible sobre el teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, y otras personas.
La citación de Díez, a quien un juzgado de Madrid investiga por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias por los hechos mencionados, está prevista para las 11:30 horas del 8 de septiembre, según consta en el orden del día.
El PP hizo uso de su mayoría absoluta para llamar a la comisión a la exmilitante socialista, a quien sitúa como una de las personas "de máxima confianza" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, ahora en prisión provisional en el marco de la investigación del 'caso Koldo'.
Es previsible que Leire Díez se acoja a su derecho a no declarar por estar siendo investigada, como ha ocurrido con otros comparecientes en su misma situación.
Política