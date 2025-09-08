Pilar Alegría, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, ha calificado de "bochornosas y absolutamente indecentes" las palabras de Miguel Tellado, secretario general del PP, de este domingo, en las que prometía "cavar la fosa" del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"En todo este tiempo que lleva Tellado en política nacional, no hemos encontrado algo que no sea insulto ni nada constructivo. Pero si el señor Tellado practica este matonismo dialéctico, este tipo de política, es porque así le anima el señor Feijóo", ha asegurado Alegría en una entrevista en el programa La mirada crítica de Telecinco.

La ministra portavoz, en este sentido, ha asegurado que "la principal responsabilidad es de Feijóo", a quien ha instado a "salir hoy mismo pidiendo perdón por esas palabras que insultan a tantas víctimas y familias". También ha pedido la dimisión de Tellado.