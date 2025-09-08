Leire Díez se desliga de Santos Cerdán pero admite tres reuniones con él y reconoce que le dio el 'pendrive' al PSOE

La fontanera del PSOE, Leire Díez, ha tratado de desligarse de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del partido, aunque ha reconocido que se reunió tres veces con él.

Según ha expresado Díez este lunes en el Senado, su relación con Cerdán no era "ni personal ni política ni de colaboración oficiosa".

Asimismo, ha rechazado definirse como fontanera del partido y se ha presentado como "periodista de investigación", antes de reconocer que jamás ha publicado un reportaje o noticia firmada a su nombre en ningún medio de comunicación.

Sí ha señalado, una y otra vez, que próximamente publicará un libro tras haber recopilado dos millones de documentos y 10.000 grabaciones de audio.

Ahora bien, un Juzgado de Madrid investiga si Díez maniobró para perjudicar a jueces, a fiscales y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de investigar al entorno de Pedro Sánchez en varias causas judiciales abiertas.

Ahora bien, a preguntas del PP, la fontanera del PSOE ha respondido, tajante, que nunca recibió el encargo de su partido para efectuar estas investigaciones contra magistrados, fiscales o la UCO. "No trabajo para el PSOE", ha insistido.

También ha cargado contra ciertos periodistas, sin mencionar sus nombres, a los que acusa de haber "manipulado" sus informes para "lograr que se judicialicen".

Leire Díez ha reconocido que entregó al PSOE un pendrive con documentos y audios sobre jueces y fiscales. El senador del PP Joaquín Miranda le ha exigido que lo entregue a la comisión de investigación de la Cámara Alta, a lo que la fontanera se ha negado.

"No voy a decir nada sobre el pendrive, porque eso está judicializado", ha señalado Díez.

