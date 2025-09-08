Feijóo hace suyo el "me gusta la fruta" de Ayuso contra Sánchez y se sube a cantar a un karaoke: "Mi limón, mi limonero"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha difundido este domingo un vídeo en redes sociales cantando Mi limón, mi limonero en un bar de A Coruña, al que ha acompañado con la frase "me gusta la fruta" que acuñó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra Pedro Sánchez.

En el vídeo, grabado en el local Garufa Club, Feijóo comparte escenario en un karaoke con un grupo de personas y en él puede leerse, sobreimpresionado, "mi limón mi limonero me gusta la fruta".

No es la primera vez que Feijóo asume el "me gusta la fruta" de Ayuso, ya lo hizo en diciembre de 2023 cuando recibió de regalo de manos de la dirigente madrileña una cesta de frutas durante un acto.

Esta expresión se remite al año 2023 cuando, en la primera sesión del debate de investidura, el presidente del Gobierno afeó a Feijóo que su antecesor en el cargo, Pablo Casado, alertase "sobre un posible caso de corrupción por parte de la presidenta de la Comunidad" y su respuesta fuese "evacuar al señor Casado en un golpe de mano y echar por tierra ese caso de corrupción".

Ayuso, que estaba sentada en la tribuna, al escucharlo reaccionó con unas palabras que varios diputados del PSOE interpretaron como un insulto -"hijo de puta"- al líder del Ejecutivo.

En un primer momento, desde el equipo de Ayuso ironizaron con que lo que había dicho era "me gusta la fruta" pero posteriormente dijeron que las acusaciones eran "una ignominia y una cobardía" y que la respuesta, "dicho para sí misma", es "lo mínimo que se merece" Sánchez.

"A lo mejor ustedes, que ya tragan con todo, harían otra cosa, pero yo para mis adentros, sí, lo dije. Dije me gusta la fruta", contestó la dirigente madrileña en el Pleno de la Asamblea.

Críticas del Gobierno

El vídeo de Feijóo no ha pasado desapercibido. Uno de los primeros en reaccionar ha sido el ministro Óscar Puente. "Se ve que Feijóo salió anoche por Coruña. Y hasta en sus momentos de asueto y diversión se dedica a crispar", ha escrito en redes sociales.

“El viernes plantó al Rey y al Poder Judicial. Ayer, su número 2 pidió “cavar una fosa” para el Gobierno. Hoy insulta al presidente con la zafiedad imperante en el PP más tóxico. Este fin de semana retrata el colapso político y ético del PP, una sucursal de los ultras", ha criticado también el ministro Félix Bolaños.