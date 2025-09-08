Feijóo: "La bajeza moral de Sánchez al haber vivido de la prostitución es incompatible con ser presidente"

Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, durante la entrevista en 'El programa de AR'.

"Este lugar tan sórdido, esta bajeza moral, es incompatible con ser el presidente del Gobierno de nuestro país". Así se ha manifestado Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, a raíz de las informaciones publicadas por EL ESPAÑOL con testimonios que implican personalmente a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, en la gestión de locales donde se ejercía la prostitución.

El jefe de la oposición ha incidido en que su "obligación" es recordar que Sánchez "se ha lucrado con el negocio de la prostitución durante varios años", una denuncia que ya pronunció en la sede del Congreso el pasado mes de julio. "No exageraba, he dicho la verdad", ha presumido.

"Buena parte del patrimonio familiar viene por ingresos del abominable negocio de la prostitución", ha señalado Feijóo este lunes en una entrevista en El programa de AR de Telecinco en relación a las saunas y los prostíbulos del suegro del presidente del Gobierno.

El líder del PP se ha referido al testimonio revelado por este periódico de Paco de Narváez, un periodista que fue jefe comercial de la revista MENsual y al que pagaba Begoña Gómez mensualmente los anuncios de las saunas en la publicación pionera gay.

"No sabía que la mujer había trabajado en esos lugares, que los pagos se hacían en sobres, que había proxenetismo y droga, e incluso grabaciones", ha relatado Feijóo haciéndose eco de dichas informaciones. En este sentido, ha asegurado que Sánchez no puede seguir siendo presidente del Gobierno.

"Yo quiero un político decente [para dirigir España] y esto me parece indecente", ha zanjado. "Para hablar de prostitución hay que tener legitimidad, no hay que ser consumidor ni vivir de ella", ha continuado el líder del PP, denunciando que "el concejal Sánchez" estaba en contra de la prostitución cuando "vivía" de ella en su casa.

El PP pide explicaciones

Fuentes del PP ya reclamaron este domingo explicaciones a Sánchez por los negocios de su mujer. "Los españoles tienen derecho a saber hasta qué punto se ha beneficiado económicamente de un negocio basado en el intercambio de sexo por dinero", aseguraron fuentes del partido.

En el PP recuerdan que, con las vacaciones estivales de por medio, el jefe del Ejecutivo no ha arrojado luz sobre este asunto. Por eso, tras las nuevas revelaciones de este periódico, esperan que el curso político no empiece como acabó el anterior.

La formación de Feijóo no descarta volver a llevar el asunto al Parlamento. Pero de momento requiere que Sánchez revele cómo compatibilizaba el negocio al que se dedicaba su familia política -incluida su mujer- con la defensa de un programa contrario a la prostitución.

Feijóo y Sánchez. Foto y Vídeo EE

Lo enarbolaba durante su etapa como concejal en el Ayuntamiento de Madrid, entre 2004 y 2009, y lo propone de nuevo ahora, cuando el Consejo de Ministros se dispone a aprobar una norma abolicionista con esta actividad.

Para el PP todo esto "resulta importante" para "conocer los estándares éticos del presidente del Gobierno y de su familia". Y así, añaden estas fuentes, "puede hacer más sencillo entender por qué la mujer o el hermano de Pedro Sánchez están en la situación procesal en la que se encuentran".

Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, fue la primera voz del partido en exigir explicaciones: "No nos merecemos un presidente que se haya enriquecido y beneficiado de los prostíbulos de su familia y que ahora viene a hablarnos de prohibir la prostitución", dijo el domingo durante un acto en Benalmádena (Málaga).

El dirigente popular acusó a Sánchez de ser "protagonista de esta hipocresía feminista". "Cuando era concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid apoyaba un programa contra la prostitución, al mismo tiempo que su mujer gestionaba los prostíbulos de su padre. Es cinismo, con todas las letras", detalló.

También la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, condenó el mutismo del presidente del Gobierno. "¿Dirá que tampoco lo sabía?", se preguntó Gamarra en sus redes sociales. "El bulócrata Sánchez, el presidente sin moral, nuevamente pillado: mientras defendía el fin de la prostitución como concejal del PSOE, su pareja gestionaba pagos de locales en los que se ejercía", añadió.

Las propiedades

El principal partido de la oposición también pide que el presidente ofrezca detalles sobre los inmuebles en los que vivió en aquella época junto a su mujer.

Cuando ambos se conocieron, en 2003, Begoña Gómez tenía una casa -al 50%, junto con su madre- en la residencia Somosaguas Park del municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón. La vivienda había sido comprada años antes por su padre, Sabiniano Gómez.

Allí se fue a vivir Pedro Sánchez con Begoña Gómez cuando todavía eran novios, de forma que el actual presidente se habría beneficiado indirectamente de los negocios de su suegro.

En esos años Begoña Gómez también había adquirido una vivienda en el centro de Madrid junto a su hermano y poco después, en 2005, compró junto a Sánchez otro piso con garaje en el barrio madrileño de Aluche.

Posteriormente, en 2009, Begoña heredó de su madre otra vivienda en Prado de Somosaguas, en Pozuelo de Alarcón, donde residió con Sánchez hasta que ambos se trasladaron a la Moncloa.

"Ya sabemos que esa red de prostíbulos le pagó el piso al presidente del Gobierno pero no sabemos el volumen del patrimonio inmobiliario generado por ese negocio y las rentas que obtienen en este momento el presidente del Gobierno y su familia por su explotación", aseguran desde el PP.

El principal partido de la oposición asegura que no se trata del "negocio de Sabiniano Gómez, es el negocio que le puso un piso al presidente del Gobierno de un país miembro de la Unión Europea".