"Disfrútalas. Tus saunas en Madrid": Estos eran los anuncios por los que Begoña Gómez pagaba en metálico en la oficina de San Bernardo 38

"Disfrútalas. Tus saunas en Madrid". "Abiertas 24 horas". Así se anunciaban las saunas del padre y de los tíos de Begoña Gómez en la revista MENsual.

EL ESPAÑOL tiene en su poder dos números de MENsual, el de agosto de 2003 y el del mismo mes de 2004.

Los anuncios de las saunas Adán, Cristal, Alameda y Comendadoras ocupaban las páginas centrales del suplemento 'La Guía Gay de España'.

El periodista y jefe comercial de la publicación, Paco de Narváez, asegura que Begoña Gómez le pagó en metálico estos anuncios "innumerables veces" entre 2003 y finales de 2005.

"Begoña Gómez me pagó en la sauna Adán en 2003, 2004 y 2005 por los anuncios en la revista MENsual", afirma Narváez.

"Siempre me daba billetes en un sobre", añade. También asegura que, en la sala Adán, le "ofrecieron en varias ocasiones los servicios sexuales de chaperos".

"Quien diga que en Adán no había prostitución, miente; era el grueso del negocio y había menores". Narváez también narra como un camarero brasileño de la sauna vigilaba a su hermano de 17 años mientras se prostituía.

El staff de la revista MENsual en el que aparece Paco de Narváez como responsable de comunicación y publicidad. EL ESPAÑOL

El menor de edad era apodado 'El Niño Polla' y estaba "muy cotizado" entre los clientes de la sauna Adán. Los dos jóvenes brasileños eran inmigrantes ilegales.

Begoña Gómez, según el relato de Narváez, le pagaba en metálico mensualmente 330€ por la publicidad en la revista y la web, unos 520€ de la actualidad.

Esta cantidad era hasta el 10% de la recaudación en metálico de la publicación. La revista tenía una tirada reducida y limitada a los círculos gays.

Los anuncios pagados por la esposa del presidente del Gobierno también aparecían en la web de contactos de MENSual. EL ESPAÑOL ha tenido acceso, a través de Web Archive, a la página oficial de la publicación entre 2003 y 2005.

Anuncios de las saunas de Sabiniano Gómez, pagados por Begoña, en la Guía Gay de España de revista MENsual. Número 155 de agosto de 2003. EL ESPAÑOL

En esta época, a partir de mayo de 2004, Pedro Sánchez fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid del PSOE con un programa que incluía la lucha contra la prostitución.

Los anuncios publicitaban cuatro saunas de Sabiniano Gómez y sus hermanos: Adán, Cristal, Comendadoras y Alameda. Las tres primeras estaban abiertas 24 horas al día, mientras que la última tenía un horario de 12 a 00.

Las saunas del suegro de Pedro Sánchez ocupaban las páginas más codiciadas de la guía de bolsillo. Era un buen cliente de MENsual y además mantenía una relación con los jefes de Paco de Narváez.

El editor ejecutivo era José Peña, más conocido como Pep.

Por su parte, curiosamente, el director editorial de MENsual, al que se le conocía como Pere, tiene el mismo nombre que el presidente del Gobierno: Pedro Sánchez.

En la revista aparecen hombres desnudos, la mayoría con su miembro viril erecto. Las páginas 6 y 7 se dedicaban a noticias políticas y sociales relacionadas con el mundo gay y los derechos LGTBI.

También tenía una sección dedicada a la industria del porno y las últimas cinco páginas estaban dedicadas a anuncios de prostitución y de contactos.

La revista también tenía una sección para empresas que querían ofrecer sus servicios al mundo gay: despachos de abogados, gabinetes psicológicos, diseñadores gráficos...

'La Guía Gay de España' era una especie de directorio con saunas, prostíbulos, discotecas y bares de todas las provincias de España.

Según Paco de Narváez, esta publicación era una referencia en el mundo gay de principios de los 2000 por su pequeño tamaño y por la cantidad de negocios que se anunciaban. "En aquella época no había 'smartphones' y era la información que podías llevar en el bolsillo", recuerda.

El equipo de la revista en el que aparece Paco Narváez El Español

Paco de Narváez es un periodista que fue premiado con la Antena de Plata en 2001 por su labor como director y presentador del programa 'Séptimo Cielo' de Radio Voz.

Sin embargo, una grave enfermedad le alejó de los micrófonos y se incorporó a la revista pionera gay MENsual como jefe de comunicación y publicidad. Narváez ocupó este puesto desde finales del año 2002 hasta que quebró la revista a finales del 2005.

Esta publicación, editada por la empresa catalana MacroBasic SL, distribuía mensualmente 'La Guía Gay de España' en la que las saunas de Sabiniano Gómez, padre de la mujer del presidente del Gobierno, se anunciaban en sus páginas centrales.

Este periódico ha comprobado que Paco de Narváez aparece en el staff de la revista como responsable de "comunicación y publicidad" junto a su correo corporativo.

Su relato queda corroborado también con la vida laboral del periodista y éste aparece dado de alta en la Seguridad Social como empleado de MacroBasic SL en la época en la que relata los hechos.

Vea el vídeo completo de la entrevista a Paco de Narváez: