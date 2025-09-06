Yolanda Díaz negocia de forma directa con Puigdemont para evitar el fracaso de la reducción de la jornada laboral

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha reconocido que está negociando directamente con el líder de Junts, Carles Puigdemont, para evitar que la reducción de la jornada laboral fracase en el Congreso de los Diputados antes incluso de iniciar su debate parlamentario.

El próximo miércoles el Congreso comenzará la tramitación del proyecto de ley para reducir la jornada laboral de las 40 actuales a 37,5 horas. Un proceso que se iniciará con las enmiendas a la totalidad de esta norma, sobre la que Junts ya ha expresado su rechazo.

Por ello, la ministra de Trabajo y líder de Sumar admite que se ha implicado personalmente para impedir al menos que la ley pueda ser enmendada y no llegue a ser debatida siquiera en el Parlamento.

Quien tiene la última palabra en este sentido es Carles Puigdemont, el líder de Junts, a quien la vicepresidenta ya acudió a visitarlo a Bruselas en septiembre de 2023.

Ahora, desde Sumar no prevén elevar a esos niveles la negociación. Tampoco cuentan con tiempo suficiente para hacerlo, pues el debate parlamentario comenzará el próximo miércoles, después de que el PP y Vox forzaran en la Junta de Portavoces a que el Congreso lo incluyera en el orden del día del 10 de septiembre.

Yolanda Díaz ha descartado que su partido vaya a retirar la propuesta para evitar un fracaso. "Esta norma va a continuar, no la vamos a retirar. Este debate se va a dar y España va a saber de qué lado está cada quién", ha pronunciado la vicepresidenta este sábado en un acto en la localidad madrileña de Alcorcón.

Bandera de Sumar

La reducción de la jornada laboral ha sido la principal bandera de Sumar desde que comenzó la legislatura. Sin embargo, las discrepancias con el resto de socios han impedido poder llevarla al Congreso hasta ahora.

El choque más evidente se ha producido con Junts, que se alinea con las posturas de los empresarios, también contrarios a aprobar una medida de este tipo.

De hecho, en el partido de Puigdemont le reprochan a Díaz que no haya conseguido el consenso de los agentes sociales y que sólo cuente con el apoyo de los sindicatos CCOO y UGT.

"Mido muy bien mis palabras, y lo que le digo es que yo no me levanto de una mesa. ¿Y sabe por qué no me levanto? porque sé muy bien a quién represento, y represento a la gente trabajadora de este país", ha defendido este sábado la ministra de Trabajo.

En su opinión, la cita del miércoles representa "un debate de país" que servirá para saber "quién está del lado de la gente trabajadora" y "quién abofetea a los trabajadores y trabajadoras", en alusión al PP.



"El Gobierno ha hecho lo que tiene que hacer, hemos hecho lo que tenemos que hacer y ahora veremos a un PP que va a golpear a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país", ha concluido.